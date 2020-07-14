HER Attitude臺灣女性創業支持暨發展協會舉辦會員大會　　展現女性創業者的態度　

「創業，是一種實驗，是市場的試驗，更是人生的試鍊。」疫情解封後，「HER Attitude臺灣女性創業支持暨發展協會」舉辦首次會員大會圓滿落幕，集結台灣不同地區及領域的女性創業家們，彼此分享並聆聽其他創業主的創業經驗，且互相熱烈交流，充分展現女性共好、共享的美好特質。

HER Attitude為展現女性創業者的態度，攜手打造出「分享∙共好∙實驗」的平台，HER Attitude存在的價值，是以洞察市場趨勢與系統化思維來發展有益於事業或品牌的社群；展現女性創業者的態度，提供創業實驗的平台，系統化的整合內部資源，融合各創業發展階段的女性創業者，促進彼此間的創業經驗、事業交流、產業或跨域專業合作，預計透過各部委員組織不同面向的事業領域，創造高效益的商機。

HER Attitude臺灣女性創業支持暨發展協會會長翁玉庭表示，該協會的成立展現女性創業者的態度，攜手打造出「分享∙共好∙實驗」的平台。圖／臺灣女性創業支持暨發展協會提供

台灣女性創業指數排名全球第26名，亞太區排名第8，而台灣在「女性創業環境」全球排名第13，顯示台灣對女性創業更加友善。女性在創業動機與初衷，通常有更多故事與考量，也更樂意在事業中放入社會關懷與共好的理想。

女性創業者通常身兼數職，時間效率與目標導向是事業發展的關鍵。選擇創業的女性，會比男性面臨更多難題與挑戰，既要挑戰傳統觀念，也要維持家庭、工作與生活間的平衡，因此女性需要另一伴或家人的心理支持，才能在事業各階段中勇於突破與力求前進。

HER Attitude將透過創造互相合作、結盟、交流、知識學習與互相陪伴，營造一個能展現女性事業態度，同時具有歸屬感與安全感的共好平台。歡迎更多優秀女性加入HER Attitude行列，讓創業人生獲得更多人的支持，在創業實驗中更有效率的前進，樂於分享也支持更多的女性創業主，全力展現專業的創業態度!HER Attitude 臺灣女性創業支持暨發展協會官方社群：https://www.facebook.com/HerAttitude2020/