日本肖像主題親子餐廳-「蘋果村」降臨苗栗頭份

最仙村長隋棠 預報暑假熱點,全新6大明星主題遊樂設施7/15正式開放

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳將於7月15日在苗栗頭份正式開幕,開幕前記者會邀請到凍齡媽咪隋棠化身全台最仙村長與 Hello Kitty、My Melody 及昌鑫建設總經理徐永昌、三麗鷗台灣區總經理李明勳一同舉行「開村」儀式,隋棠一席露肩連身洋裝與 Hello Kitty 、My Melody即興Show了一段紅毯時尚,並由 Hello Kitty 親自領媒體哥姐進入「蘋果村」席地野餐。

Hello Kitty 蘋果村坐落於苗栗縣頭份市,超過200坪複合式親子遊憩餐廳帶來清新野餐風,由台灣三麗鷗公司與雅蒙蒂餐飲集團聯手操刀,集合6大人氣角色打造6大主題室內複合式親子餐廳。

三麗鷗主題6大設施盡情放電 隋棠自曝三寶精力過盛

隨著夏季接近氣溫漸熱,室內休閒場所成為爸媽帶著孩子度過假日的好去處,近年來複合式親子餐廳吹起風潮!「Hello Kitty 蘋果村親子餐廳」精心規劃了「遊憩區」與「野餐區」,全室內冷氣開放,遊憩區由 Hello Kitty 領著 My Melody、大耳狗喜拿、布丁狗、蛋黃哥、大眼蛙六大明星陪著孩子安全遊玩,野餐區可讓全家人一同席地而坐,圍繞如同森林般的環境享受美食。開村當日隋棠擔任「Hello Kitty 蘋果村親子餐廳」的一日村長,為大家介紹村裡的特色。

「Hello Kitty 蘋果村親子餐廳」希望孩子成為「優秀村民」,一起從遊戲中學習。圖/陳逸格攝

隋棠提到:「兒子Max、女兒Lucy這個年紀精力旺盛,固定都要帶他們放電,所以會特別注意哪裡適合親子共遊,也時常帶著孩子們到戶外活動,但帶小孩出門要準備的東西真的好多!也時常要考量天氣狀況,只要來到蘋果村,不用怕曬到中暑、颳風下雨,只要跟上室內野餐 風潮,就能優雅野餐!環境、食物、甜點、冷氣一應俱全,只要想野餐,天天都可以是野餐

日!

她透露,在蘋果村的遊戲區中「凱蒂貓蝴蝶結之丘」攀爬的設施,兒子Max一定超愛,女兒Lucy可能就比較喜歡扮家家酒的「布丁狗野地露營車」,裡面有一個可愛小農市集可以讓小孩挑選喜歡的蔬菜水果(兒童玩具),然後真的像在露營一樣練習烹飪,家長在旁邊一起陪著,讓孩子在安全的環境下邊玩邊學習體驗。

必食人氣餐點 激萌限定商品

用美食來填補心裡的缺,讓三麗鷗的明星融化你的嘴,村長每日必吃的「蘋果起司牛肉漢堡」上面趴著可愛的布丁狗,由主廚親自挑選黃金級牛肉漢堡排,搭配特製的蘋果圓酥片,加上香酥培根融合切達起司片與新鮮蕃茄,口感香濃鮮嫩!享用完主餐後就該啟動甜點胃,來一道「珍珠舒芙蕾鬆餅」口感軟綿綿像是雲朵般的舒芙蕾,忍不住偷戳一下,搭配Q嫩彈牙的現煮珍珠,令人無法抗拒的邪惡美味。

另外值得一飲的「卡彭起司拿鐵咖啡」採用進口鮮乳起司融合進口咖啡豆,口感加倍香醇!村長特別推薦少女系飲品,招牌「蘋果蜜桃氣泡飲」,水蜜桃香氣加上氣泡口感,擺脫大餐後的油膩感,隨時隨地享受清新果香的時尚輕飲品!寶貝們玩累了,就快來跟爸爸媽媽一起享受美食吧。

同時蘋果村推出的村內限定商品也會讓人馬上收藏,超可愛兒童餐具組,上面有著明星野餐圖案共三款: My Melody、蛋黃哥、大耳狗喜拿,讓小孩用專屬餐具搶著吃飯!還有網美必備的冰淇淋杯,炎炎夏日不只要大口喝水消暑,冰淇淋造型的少女心雙層杯,喝個水也不小心賣萌,才是真正的小心機,身為狂粉的你準備入手吧!

跟著Hello Kitty及大明星們來一場完美野餐,完全放心、放鬆! 圖/陳逸格攝

2020暑假熱點預報, 歡迎孩子們都來成為「優秀村民」

此外,專屬打造6大主題遊樂區包括「凱蒂貓蝴蝶結之丘」帶來趣味十足的室內攀爬體驗、「美樂蒂蘋果花園」比人還高的巨型夢幻蘋果花園,讓孩子玩捉迷藏穿梭其中、「布丁狗野地露營車」設有小農市集讓孩子練習採購食材玩好玩滿扮家家酒、專為1歲以下幼童設計的「蛋黃哥太陽蛋浴池」安全爬行區,讓蛋黃哥陪孩子一起慵懶的爬行、「大耳狗軟綿綿隧道」透明探險隧道,上下攀爬時也能看到爸爸媽媽呢!「大眼蛙歡樂雨滴池」讓孩子在室內也可以體驗釣魚樂趣、以及「三麗鷗夢想蘋果樹」象徵著蘋果村的精神夢想蘋果樹,擁有讓大小朋友為之瘋狂的大球池區,「Hello Kitty 蘋果村親子餐廳」希望孩子成為「優秀村民」,一起從遊戲中學習,今年春夏就跟著三麗鷗的明星們一起熱力四射吧!

為了讓孩子放心安心大膽地玩,這個球池每一顆球都會定期被清洗消毒。圖/陳逸格攝

我防疫 你安心 防疫把關面面俱到

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳嚴格把關消毒程序,特別進口消毒噴霧及洗球機,設施內每顆海洋球都經過單顆清潔消毒,讓環境零死角防疫,為了讓孩子放心安心大膽地玩,店門口更設有 Apone智能科技測溫門禁系統,能全面檢測入場人員體溫(體溫超過攝氏37.5度者將謝絕),讓環境防疫零死角,配合政府防疫政策,入場的顧客敬請配合防疫措施,酒精噴手消毒。跟著Hello Kitty及大明星們來一場完美野餐,完全放心、放鬆!

《 Hello Kitty蘋果村親子餐廳 》

地址:苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

訂位專線:037-590650

營業時間:星期二至星期日 11:00-20:00 (周一公休)

FB: https://reurl.cc/QddGQZ 《蘋果村村長放送!最新消息都在我們的Facebook!》