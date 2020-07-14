高科大新農業計畫翻轉小農經濟　醜芭怪與型農大串連市集開進美麗島

高科大在燕巢地區進行新農業計畫，帶著夏日消暑聖品「醜芭怪」前進美麗島站，聯手高雄市型農品牌 ， 日前展開為期二日的假日市集，給民眾一場便捷的又充滿特色的愛鄉親土市集。

高科大選擇與美麗島學苑合辦假日市集，邀請多家高雄在地培養的小農品牌，與燕巢新農業計畫醜芭怪冰棒到美麗島站一起推廣在地優質農產。除了消暑聖品「醜芭怪」提供民眾憑不限金額發票兌換抽獎券外，還有包括大樹蜜匠養蜂場、斗笠農坊、DORA天然果舖、甲農蜂蜜、允恩農產行等高雄型農聯合擺攤。產品豐富多元，從豆花、咖啡、有機蔬菜、甜點、果醬，到職人手做、文創小物等等。

高科大「春燕築巢．地方創生」新農業計畫在第一期完成開發的產品「醜芭怪」，成為第二期工作的重要火車頭。圖／高科大提供

高科大雖然沒有農科相關系所，但與在地鏈結程度深厚，從長期的缺工問題開始，藉著開發APP程式招募即時人力解決缺工問題開始，到農產加工商品開發解決豐收盛產導致的價格崩跌問題，接著從產品設計、包裝設計、品牌建立、通路策略等，實踐出一連串的解決方案，翻轉傳統小農經濟模式，成功以新農業樣態開闢一塊新的農產市場。

高科大「春燕築巢．地方創生」USR計畫共同主持人、財務管理系主任蘇玄啟表示，高科大在農業部門地翻轉工作，從耕作、製造加工，到品牌行銷，提供一連串的解決方案，也與高市府農業局積極合作，此次在美麗島站首辦市集，即取捷運交通便捷、美麗島站站體大有充足空間，因此希望建立產地(農友)線上接單、定期捷運市集交貨的商業模式，藉著網路平台接單並且省略物流環節的成本堆疊，讓農民能夠直接享受農獲及產品的收益。這樣的概念在公私部門目前都獲得不錯的響應，計畫辦公室也會透過這次市集，調整運作模式，讓小農能夠更容易上手，未來可定期自主籌辦。

秉持循環經濟的概念，在地生產在地消費，縮短產地到餐桌的距離，又升級在地農產的質感和形象，高科大在新農業計畫的各項成果，也與高雄市農業局合作放大成效，一步一步地擴大市集場域、增加參與夥伴，慢慢地將收益導入地方，推動地方創生。