第一名店小巨蛋門市 7/15 開幕 打造新型態健康便利超商概念店

瞄準週邊上班族、運動族及迎接解封後大型演場會將吸引大量年輕族群的潛在商機，國內食品安全健康消費領導品牌–第一名店將以新型態的【健康便利超商】概念進軍小巨蛋，提供年輕族群平價、健康的各式商品，全新門市訂7月15日上午11點舉行開幕儀式。

香菇王集團第一名店董事長王義郎表示，秉持一貫注重食品安全標準，為消費者健康把關。第一名店業績於今年上半年逆勢成長12%，獲得消費市場高度肯定。為了進一步將安全健康的飲食觀念和產品擴展至年輕消費者，小巨蛋門市(台北市南京東路四段2號1-08)即應運而生。

開幕當天將推出多項開幕優惠活動和品嚐來自北海道第一品牌Bake de arles純鮮北海道泡芙，及彰化溪州小農堅持以友善耕種方式種植的日本品種越光米～幸福滿滿越光，邀請小巨蛋週邊朋友及會員們一同共襄盛舉。

2007年第一名店引進日本北海道第一品牌Bake de arles，在台北忠孝SOGO成立第一家乳製品甜點專賣店。由Bake de arles越 英利會長親自技術指導，讓台灣人無須出國就可以品嚐得到原汁原味的北海道鮮奶製品。其乳源來自北海道別江市，乳脂肪含量高、品質好，是造訪北海道必嚐的人氣甜點，鬆軟滑順及濃稠的奶香口感，為一般市售產品所忘塵莫及。

除了暢銷的純鮮奶霜淇淋，這次Bake de arles特別技術指導，推出純鮮北海道泡芙。有兩種吃法：冷凍後直接吃，是冰淇淋口感，若是冷藏後食用，則是有奶酪口感，各有不風味，帶給大家不同的絕妙享受。

此外，延續數十年來尋找日本名物的精神，第一名店也十分關心台灣在地小農，幫助彰南地區小農將優質農特產品推廣行銷全台。今年第一名店與吳音寧率領的「溪州尚水」團隊合作，透過保障增加農民收入與堅持友善耕種方式，不使用農藥及化肥，而改以火山灰加蚯蚓糞肥來稻作，改善土壤養分，種出品質更好、口感更佳、超越日本的越光米。

王義郎指出，第一名店預計在八九月份將再增加台北小巨蛋1家據點、九份觀光景點1家門市，主攻熟食市場擴大美食版圖。小巨蛋二店主要提供自養無毒健康天麴豬相關熟食餐點為主。每日新鮮現作，提供減糖、無毒健康的餐點，讓周邊上班族、主婦能享受乾淨衛生的用餐環境與品質。

因為疫情影響導致觀光人口下滑，第一名店也看準疫情解除後，國內外觀光客將激增的旅遊市場商機。率先提早布局在知名的九份景點租下據點。看好國外觀光客對台灣小吃的熱愛，能方便吃到古早味十足又安心衛生的台式點心。

另外，從今年7月1日起，網羅從華南永昌投信卸下董事長職務的林怡君擔任香菇王集團總經理。林怡君30年前留日期間曾擔任王義郎董事長的日文翻譯。後來在王董創立的慶宜證券擔任研究員，受到王董一路的栽培，而後轉往金融圈發展獲得業界好評。王義郎董事長希望借重林怡君總經理長期在金融圈的資歷及細膩的服務，能為香菇王集團客戶群提供更優質及多層次的服務。