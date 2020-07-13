看好台灣新亞洲金融中心地位 SGCI宣布進軍台灣擴張版圖

香港國安法7/1生效，管制範圍擴及全球，包括澳洲最大銀行集團之一麥格理銀行和日本最大證券公司野村都傳出撤出香港，嚴重影響香港亞洲金融中心的地位。而台灣、日本和南韓，在外商和外國機構即將出走香港的預期心理下，也打算伺機搶下新亞洲金融中心的頭銜。源自歐洲的Sterling Global Capital Investment（德林全球資本投資，簡稱SGCI）遍佈全球12國，看好台灣未來發展，宣布成立台灣分公司，由集團總裁法籍華人張鼎欣親任董事長，魏誠毅擔任副董事長，並聲明2020年3月份起已解除曾授予德林麥聖投資控股股份有限公司的SGCI台灣業務代理權，自此德林麥聖投資控股股份有限公司無權代表SGCI授理、處理、咨詢一切與SGCI相關業務。

董事長張鼎欣介紹，SGCI是一家為國際客户提供金融解决方案的全球性公司，服務項目是協助客户合作發展IPO、pre-IPO、RTO、併購、項目融資和籌資，已為420家全球客户提供服務，並成功輔導200多家企業IPO上市。

張鼎欣說：「SGCI全球團隊在公司理財和資本市場擁有百年豐富的經驗，致力於透過投資方式，幫助那些優質的中小企業提供資金，解決其財務瓶頸，推行擴張計畫，提升企業價值。」

張鼎欣表示，針對客户的投資需求和標的，公司會進行包括管理、會計、法律和營運等進行盡職調查，以確定是否符合投資標準，和確保雙方能夠共同努力實現共同目標。

張鼎欣強調，在SGCI的協助下，客户可以集中精力發展他們的業務，進而為有志在法蘭克福證券交易所、紐約泛歐交易所、倫敦證券交易所和北美證券交易所上市的公司提供幫助。

看好台灣新亞洲金融中心地位，SGCI宣布進軍台灣成立台灣分公司。由集團總裁張鼎欣親任董事長，魏誠毅擔任副董事長，並聲明2020年3月起已解除德林麥聖投資控股股份有限公司的SGCI台灣業務代理權。集團總裁張鼎欣表示，SGCI正式進駐台灣後，將與台灣知名金融集團合作，協助當地企業布局全球、放眼國際，提升國際競爭力。