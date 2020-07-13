邱奕勝議長參訪草編12生肖

桃園市議會議長邱奕勝昨(12)日前往桃園市中壢區「芭里社區發展協會」參觀特有的草編12生肖，以行動關懷民土鄉情及支持鄉里特有的才藝。

芭里社區 「社區鄉土文物館」展示可愛親切的12生肖草編吸引各地遊客絡繹不絕前往參觀。

據了解，桃園市中壢區芭里社區發展協會係於民國93年在市府推動「一社區一特色」政策發展下，採用農村型社區特有水稻的稻草，利用休閒時以稻草做成各式不同造型如稻草人..等裝飾來美化社區。迄民國94年時，由第四屆理事長胡毓泉與時任中壢市社會課課長杜淑卿討論以「一社區一特色」為發想，來呈現早期先民農村生活的樣貌，同時並敦聘編織名師孫業琪老師指導討論，集合社區居民集思廣益討論後，決定以農村家庭普遍眷養的家禽、家畜為目標，先選定「牛」做為第一個題材，並決定以12生肖為藍圖，花了三年多的時間分批完成，於焉芭里社區的「草編12生肖」就此誕生、聲名遠播!

草編12生肖完成後吸引許多機關團體競相邀約參展，並獲市府邀請參加多屆桃園市花彩節展示，但因作品長年參展以至作品出現損傷現象，因此在第六屆理事長賴接全及第七屆理事長邱垂賓任內，陸續利用晚上的時間再度集合社區志工修整，復於民國109年2月再次維修翻新，嗣於民國109年5月8日的「社區鄉土文物館」開館活動，將草編作品及古文物..等搬遷回社區的鄉土文物館重新陳列展示。