育達科大與苗栗縣府推動社區輔導 社區育成中心揭牌

為因應苗栗縣人口高齡化及少子化之影響，推動社區照顧與互助，成為苗栗縣在政策推廣上之發展趨勢。苗栗縣政府主辦、育達科技大學承辦之「苗栗縣福栗社區化育成中心」，自109年1月起設立，主要目的為輔導苗栗縣境內280個社區發展協會，7月11日於育達科技大學，由徐耀昌縣長、社會處楊文志處長、育達科技大學王育文董事長、黃榮鵬校長等貴賓領銜揭牌，並邀請108年度苗栗縣的小旗艦團隊，進行小旗艦計畫之動態、靜態成果展。

活動由育達科大競技啦啦隊表演揭開序幕，施展出高難度的翻騰與拋投等技巧，呈現育達科大迎賓的活力與熱情，讓現場與會來賓的眼睛為之一亮，掌聲不絕於耳。接著重頭戲為三個小旗艦團隊的動態成果展現，銅鑼鄉領航社區竹森社區，帶領中平社區、興隆社區；竹南鎮領航社區塭內社區，帶領海口社區、崎頂社區；後龍鎮領航社區溪州社區，帶領水尾社區、豐富社區。三個小旗艦團隊，分別準備精彩的表演，讓現場氣氛達到沸騰。更由徐耀昌縣長，大方加碼30萬，給後龍鎮溪洲、水尾、豐富、海埔、南港、埔頂等社區，所組成的苗栗縣第一個大旗艦團隊，勉勵發揮社區精神，加強社區社會福利推動工作。

育達科大承辦的「苗栗縣福栗社區化育成中心」揭牌儀式，由徐耀昌縣長、社會處楊文志處長、溫宜靜議員、育達科技大學王育文董事長及黃榮鵬校長等貴賓領銜，並邀請後龍鎮溪洲社區理事長何錦麟、竹南鎮塭內社區理事長廖雪美、銅鑼鄉竹森社區理事長劉永鴻等多位貴賓共同參與，現場氣氛隆重而莊嚴，共同推動苗栗縣社區工作往前邁進一大步。

徐耀昌縣長表示，幸福苗栗是其任內的重要願景，透過社區育成中心的建立，將更能以「自主、活力、幸福、永續」的方向，推動福利社區化工作，協助執行社區人力培養、社區發展協會實務分級培力輔導等工作，讓社區提升志願服務能力，加強由社區內自行推動之社會福利工作，讓孩子在社區幸福成長、長者在社區健康老化。

育達科大校長黃榮鵬表示，本校健康照顧社會工作系承辦苗栗縣政府首創之「苗栗縣福栗社區化育成中心」，透過理論與實務之結合，提升社區發展協會運作能力。透過由學校承辦此計畫，強化大學與社區之相互連結，增加社區與育成中心之熟悉度，並期能達成苗栗縣政府「苗栗社區一家親、社區發展齊心力」之政策願景，實踐大學社會責任，將能達成產官學三方相輔相成之目的。