國立勤益科技大學全台唯一「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線」13日正式揭牌啟用

與會來賓於工具機學院大樓前合影。圖／許俊揚

國立勤益科技大學「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」，今（13）日正式揭牌啟用。該類產線基地不但為全台唯一，在可預期的將來，將培育出台灣機械產業智慧製造高階人才，智慧機械實踐於校園將邁進一大步。

與會來賓參觀類產線基地。圖／許俊揚

教育部以4,300萬元經費補助勤益科大建置的「類產線基地」包含上游零組件製造、中游模組產品組裝與測試及下游產業機械應用產業技術，教育部政務次長劉孟奇、技職司長楊玉惠、修平、建國、南開3家夥伴學校、上銀集團總裁卓永財、工具機零組件公會理事長許文憲、精密機械研究發展中心(PMC)總經理賴永祥、臺灣機械工業同業公會副秘書長陳枝昌及多家重量級工具機產業代表均親臨該揭牌儀式，共同見證全國第一座校園「類產線基地」正式啟用，開啟跨領域工具機產業人才培育新篇章。

與會來賓參觀類產線基地。圖／許俊揚

勤益科大校長陳文淵表示，機械為工業之母，也是國家競爭力的象徵。其中工具機與關鍵零組件在精密製造領域中更扮演重要角色，尤其全球製造業發展趨勢已從集中式大量生產，轉為客製化程度高及快速開發的小量訂單模式，市場需求變化快速之下，掌握智慧製造軟硬體技術、關鍵模組及多軸加工機領域，才能與全球廠商競爭。「類產線基地」的建置，期為台灣工具機產業的國際競爭力及前景再創新高。

與會來賓參觀類產線基地中的「CMM智慧化量測實驗室」。圖／許俊揚

工具機零組件公會理事長許文憲表示，台灣工具機相關產業目前遇到智慧機械人才不足及快速老人化兩大問題，他欣喜勤益科大「類產線基地」的建置將有效解決這兩大問題。上銀集團總裁卓永財則表示，勤益科大這幾年來是廠商選擇產學合作最熱門的學校，「類產線基地」的建置將培育出眾多高階應用人才，對台灣工具機相關產業的轉型及升級將注入一股強而有力的新血。

「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」場域配置。圖／勤益科大提供

勤益科大以培養工具機人才為特色，位居中臺灣智慧機械聚落，與產業關係緊密，「類產線基地」即採用業界規格的設備，從設計、製造、組裝、精度檢測至機電測試全程開發技術一條龍，在校同學可以有完整訓練、具備跨領域技術且具備宏觀的視野。「類產線基地」也可提供業界「試量產」新產品小量開發的協助、或組成團隊以「問題解決」為導向，共創雙贏。另外與修平科大、建國科大、南開科大也組成夥伴聯盟，分享設備與實作場域。產官學攜手，使工具機產業人才培養邁進新的里程碑。

「類產線基地」場域建置現況

1.零組件切削加工區

主要設備：CNC立式銑床、CNC五軸加工機、CNC立式磨床及各式量治具。

主要用途：機械關鍵模組產品原型製作及試量產其他結構組件或相關零件之加工製作

相關技術:零組件製程與切削工法規劃 (CAD/CAM)刀具加工路徑規劃與相關治具應用

智慧化製程監控技術

控制器伺服參數調校

設備狀態監控、智能化模組開發

主軸溫升監控、刀具壽命預估系統

機聯網技術與製程管理系統

ERP倉儲管理、網路下單、跨廠域派工

MES雲端管理、設備資訊偵測、場域監控

APS產線最佳化排程、雲端預兆診斷

2.量測自動化區

零組件量測派工管理系統：導入零組件管理系統，可以規劃零件倉儲存放、座標量測程式及安排量測時程、並進行自動量測。

工件量測派工

零件精度統計分析

零件品質管理

機械手臂：依派工指令自動執行零件取放上下料工作

機械手臂定位運動控制

視覺輔助零件定位存取與量測程式

三次元座標量測儀（CMM）: 執行零件幾何座標量測，計算各項幾何精度

自動量測程式規劃

零件生產履歷之精度數據與統計分析

3.關鍵模組組裝區

主要設備：組裝工作桌、花崗岩平台、各式組裝工具及量規。

主要用途：

各式關鍵模組產品組裝與精度調校

直驅式單軸旋轉工作台組裝

相關技術與規範: