創業圓夢計畫舉辦創業活動 7月16日開放30個名額讓藝文創業兼具夢想與溫飽

創業圓夢計畫今年度舉辦的【青創 GIVER BAR】系列活動，圍繞青年培力、創業啟發、在地創生三大主軸，邀請深耕地方及創業圈的前輩們，暢談活絡地方的服務內容，以及社區網絡能提供的各式養份，透過經驗分享將全臺灣的創業能量，讓更多人知道並善加運用。

社團法人中華民國全國創新創業總會與中壢共坐Cospace攜手合作，以「藝文創業讓文化與經濟共存」為主軸，7月16日(星期四)舉辦第二場創業圓夢計畫說明會，活動聚焦在藝文創作領域。共坐Cospace的共同創辦人雲朵老師是一位貨真價實的斜槓創業家，除了在大學任職，也灌注熱情在營運劇團，長期投身在藝術領域。雲朵老師發現藝術工作者的生存不易，才想為同路人提供空間與平台，期望大家找到所需資源，讓志同道合的夥伴們聚在一起。

此次活動邀請「甲蟲仙生製革室」的創辦人蔡秉儒，分享如何從文創市集到國際參展的經驗，手作商品雲集要能脫穎而出更是關鍵，唯有打造商品的獨特性才能讓收入源源不絕。

第二位講者劉正仁顧問，擁有豐富的募資規畫及創業輔導經驗，劉正仁在當天將會介紹各種獲取貸款或申請補助的管道，讓創業跟餓肚子不再畫上等號，歡迎對藝文產業、手作商品或懷抱創業夢想的人一同參與，精彩的活動不容錯過。

本活動現場僅開放30個名額，以報名優先順序為主，歡迎有興趣者盡速前往報名網站(https://pse.is/SZ86L)。當天下午兩點半也同步在創業圓夢FB粉絲團直播放映，歡迎所有藝文好友們一起上線聊甘苦(https://pse.is/UET6N)

中華民國全國創新創業總會指出，本系列活動由新創圓夢網結合地方社群一同策畫，新創圓夢網以「創業第一站」作為經營目標，多年來為青年朋友及創業者們蒐集了中央、地方政府以及民間的創業資源，除了線上資源，接下來也將展開一系列線下活動，讓創業不再只是想像、資源不再只是文字，以更貼近民眾的方式，鼓勵創業者參與交流、建立人脈網絡，勇敢踏出實踐夢想的每一步。