霧峰農民直銷站開幕 LoveEarth生活市集x草地音樂會7/18-19熱鬧登場

環保愛地球己經成為全球趨勢，搭配2020世界地球日主題「全面行動」，臺中市霧峰區農會於7/18、7/19兩日舉辦「霧峰農民直銷站開幕嘉年華暨Love Earth生活市集x音樂會」，以霧峰農會酒莊民生故事館草坪區為活動會場，同時提倡自備餐具及環保杯的減塑市集，讓每個人都能夠做好環保愛地球的小事，熱愛土地、友善地球為環境盡一份心力。

活動日程表

市集活動規劃農民直銷站、森林舞台、初霧學堂、漫遊田間等主題，民眾凡至農民直銷站購買優質好菜還可參與10萬好禮農特產品抽大獎，限時限量僅此一檔。除此之外，舞台活動邀請唱遊詩人Cliff克里夫、拾月琴島歌女孩張雅淳、用生命唱出態度的吳青原以及土地歌手吳志寧現場表演，同時還有品酒會、沖豆花體驗、好食曆桌遊、彩繪竹杯、森林植物拓印、樹下開講等具有教育意義活動體驗，讓民眾有個好逛、好買、安心食的假日時光！

結合中台灣環境友善、推動食農教育民間組織、品牌、企業等近60個攤位，每件商品都充滿著理想與信念，默默在不同領域中發展，也值得大家共同來推動與支持。霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰區農會從2014年起輔導農民種植水稻，不施農藥及化肥耕作的自然農法，吸引了黑翅鳶棲息，豐富田間生態復育了蝌蚪、青蛙，也孕育生產健康、質優有機稻米(黑翅鳶米)。

黑翅鳶專吃田原間的野鼠，在農夫種植稻米的過程中扮演了小幫手的角色，尤其在實施自然農法的霧峰五甲地，更是不可或缺的一環，因此盛產出來的稻米就以「黑翅鳶米」為命名。

阿罩霧自然農成員、藍鵲自然農園主人江宗偉說，採用有機資材以友善大地農耕，不使用化學肥料、農藥和除草劑是施作的宗旨，曾幫助重症病患找到適合的自然食材，因此覺得有一股使命感，夫妻兩人就算在田園間揮汗如雨，想到能幫助這麼多人也就甘之如飴。

有著同樣理想的青農林資棟，以在地生產在地消費的方式減少碳足跡，並推動農家與消費者交流，讓更多友善農夫一同參與，目前也固定供貨給在地店家，形成產地到銷售的良善循環。位在光復新村的許愿，將林資棟生產的米做成各式麵包吐司等產品，吃起來帶著淡淡清香，自然不造作的口感，也深受消費者喜愛。透過飲食傳達友善環境的理念，是農業轉型裡的重要階段，許多客人也因此一試成主顧，好評不斷！

民眾來到霧峰更可安排兩天一夜小旅行，週邊景點豐富像是霧峰林家宮保第園區、光復新村、民生故事館、農會酒莊等等，還可來到立法院中部辦公室的議蘆會館用餐住宿，充實又有趣的行程，也歡迎大朋友小朋友一起同樂！

由霧峰區農會經營的議蘆會館，原為台中霧峰省議會所在地，經重新整修之後成為田媽媽餐廳與住宿客房，餐廳料理選用在地益全香米、清酒等食材，廚師們的好手藝讓菜餚色香味俱全，招牌的洋菇麻油雞、星洲炒米粉、避風塘草蝦、干貝娃娃菜、龍吐七星斑更是道道美味！客房環境優雅舒適，沒有華麗裝潢擺飾，經典空間格局加上老式窗戶，讓人重新回到省政府的年代。

鄰近光復新村與農會酒莊的民生故事館，原為林鵬飛醫師診所建築，而後經農會修舊如舊成為有機餐廳，目前二樓為展示空間，一樓則有用餐區、展售區以及像是時空膠囊般的診間展示，透過牆上圖片與文字，將老房子的故事娓娓道來，來此用餐就像走入時空隧道一樣，充滿復古情懷。

最後別忘了來一趟霧峰農會酒莊帶個伴手禮回家，入口芳香的極清臺灣清酒，酒水純淨完美無瑕，是清酒中的極品；歷時一年的初霧純米大吟釀，呈現多層次的香氣，讓人一喝就愛上；香米酒粕低溫發酵的初霧濁酒或是酸甜口感的荔枝蜂蜜酒，適合一般大眾小酌一番，不論喜歡什麼樣的酒款，都能在農會酒莊裡找到自己所愛。不僅如此，一旁的霧峰直銷站也能同時選購新鮮蔬果，健康看得見，吃得也更加安心！

揮別疫情走出戶外，來霧峰正是時侯，7/18、7/19的「霧峰農民直銷站開幕嘉年華暨Love Earth生活市集x音樂會」，帶著環保餐具與愉快的心情，一起感受這片土地之美吧！