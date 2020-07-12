北市府教育局主辦「兒童FUN學 臺北好遊」系列活動 7月11日在大安森林公園圓滿落幕

以『臺北‧我的家』為主題，由臺北市政府教育局主辦的2020兒童月「兒童FUN學 臺北好遊」系列活動，7月11日在大安森林公園圓滿落幕，本次活動精心規劃「珍食・惜食・健康飲食」專區，融入2020兒童月活動，以校園營養午餐教育作為主軸，現場播放北市學校午餐營養探索樂園網站之午餐教育動畫影片，及105年至107年北市辦理「臺北市公私立小學珍食美味午餐大作戰」午餐比賽成果回顧影片，專區以影片展示並宣導市民與教導學童正確午餐打菜觀念，深化學校午餐營養情意教育，以融合12年國教的「自發、互動與共好」的教育思維，讓生活處處融入營養教育的學習，讓教育在孩子的生活中培養實踐。

為宣導兒童有正確均衡飲食的習慣，北市府教育局特別攜手市府衛生局共同規劃「食材透明、健康挑食」活動，推廣北市食材登錄平台網站，宣導如何吃出健康體位。

此次活動也結合TQF協會共同舉辦「食安智慧王」活動，讓市民認識了解TQF驗證標章在食品標註的意義，確保對食品衛生與安全的信賴，為守護校園食品安全把關。

北市營養師為了更落實營養教育，鼓勵兒童吃正餐、不偏食及不過食之健康飲食觀念，提高蔬果攝入量、減少零食購買，發揮巧思精心規畫「好食焦點作伙看」、「＋－ × ÷ 我們一起減量廚餘愛地球」、「三章一Q採買小當家」、「食安防衛小尖兵」等6攤營養教育闖關活動。除宣導養成均衡、健康的飲食習慣，也融入敦親睦鄰關懷社區的議題，並延伸至家庭一起做到「珍食、惜食」不浪費食物，現場同時並進行遊戲活動，寓教於樂，讓孩子從玩中學習，激發兒童均衡飲食的生活態度，減少廚餘的產生，形塑「珍食」的氛圍，教導「健康飲食」與「愛惜食物」的飲食習慣，營造友善環境，實踐健康飲食的生活。

2020兒童月系列活動之「珍食・惜食・健康飲食」專區活動，可至「2020兒童月」官方網站查詢 https://act.tp.edu.tw/index.html