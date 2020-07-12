富偉獅子會沈添水接任第十一任會長 大力推動捐血活動

3日彰化縣富偉獅子會在員林市皇潮鼎宴禮宴會館隆重舉行創會授證十週年暨第十、十一屆會長交接典禮，第十一任（2020~2021）新會長由沈添水接任，新舊任會長交接典禮特由國際獅子會300-C3區總監陸振佑擔任監交人，第十任會長楊賴秀琴功成身退將會務推動的棒子交給新任會長沈添水。典禮中，富偉獅子會創辦人富偉科技集團總裁同時也是國際獅子會300-C3區前總監蕭文龍家族，更再慷慨捐贈共150萬元社會服務金給該會做為社會救助的經費。

富偉獅子會隆重舉行第十一屆新會長交接典禮。圖／富偉獅子會提供

獅友們致贈「獅聲遠播」匾額祝賀沈添水接任富偉獅子會第十一任會長。圖／富偉獅子會提供

富偉獅子會新任會長沈添水表示，現在起是承接第十一屆會長的重擔日子，非常感謝歷屆會長、富偉大家庭獅兄、獅姐們的支持與相挺，從加入富偉獅子會這6年來，看著每屆會長積極努力策劃各項活動，全體獅友間的互助合作，在愛心公益上，秉持著創辦人的熱血理念默默的持續為社會民眾付出，這是最好的學習榜樣，而學習永無止盡，日後也將與獅友們繼續努力，尤其，在接任新會長前，各項活動即已開始著手規劃進行，並拜訪認識更多獅友，未來將與會務人員團隊，一步一腳印，完成各位獅友們的期待與期許，並大力推動舉辦捐血活動，傳承富偉獅子會的優良傳統。

富偉獅子會創辦人富偉集團總裁蕭文龍。圖／富偉獅子會提供

富偉獅子會創辦人富偉科技集團總裁蕭文龍說，國際獅子會創會的精神是當有愛心的民眾聯合在一起，挽起袖子並採取實際行動，讓社區變得更美好，那會是一件相當美好的事，同時也為參與的每一個人帶來難忘的回憶與感受。獅友要有愛心，要有行動實施方案，服務社區，每個人都要參與，用行善來改善世界，透過共同服務改變更多人的生活，這就是獅子精神。

蕭文龍並強調，獅子會是一個國際性的社會服務團體而非救濟機構，獅子會所從事的社會服務，一定是與大眾利益有關，如僅是針對個人或僅從事救濟工作，非獅子會憲章所定的服務對象，所以國際獅子會是以「友誼至上，服務為先」為最大前提及努力的目標。

彰化縣富偉國際獅子會自創會以來，即本著「我們服務」的獅子精神，獅友為社會做出付出與貢獻，其中「捐血」服務是年度主要工作，在獅友的同心恊力下，每年募血都在萬袋以上，是臺灣所有獅子會分會的第一名，也是最值得讚賞與驕傲的。