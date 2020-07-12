台中南天宮關聖帝君廟白米佈施公益活動 信眾感謝帝君的幫助一起把愛傳出去

台中南天宮關聖帝君廟主委吳光雄與來賓上香祈福。圖／許俊揚

為期二天、台中南天宮關聖帝君廟一年一度盛大舉行的「祈福佈施公益活動」遶境，今（12）日早上８點從太平區南天明聖宮起駕，並於下午14：30抵達大里合歡福德宮發送白米給當地民眾。台中南天宮吳主委光雄先生表示：「每年皆擴大舉辦發送白米公益活動，為的是給需要的朋友最起碼的三餐能夠溫飽，希望把愛傳到全國各角落！」該活動為配合防疫，全程特別安排神明的加持過的灑淨車，為大眾祈福平安，並提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。

台中南天宮關聖帝君廟主委吳光雄親自發送白米予民眾。圖／許俊揚

台中東區南天宮關帝廟發揚關聖帝君之五倫、五常精神並深植仁、義、禮、智、信之德於人心，奉行忠、孝、節、義之良德典範 並以傳播關聖文化經典，藉辦理本次神聖活動，回饋各鄉里。

民眾鑽轎底祈求平安。圖／許俊揚

其中信徒曾先生，本身是台中南天宮關聖帝君的契子，一路上受到帝君不少的幫助，常在他最需要幫助的時候幫助他逢凶化吉。其中一例是，曾先生的阿公被緊急通知要送到加護病房，全家人於是前往台中南天宮請求關聖帝君幫忙，神奇的是，在請求關聖帝君幫忙之後，曾先生阿公的病情即好轉且不需再使用呼吸器，開刀完畢之後就順利轉到普通病房病房了，因此全家非常感謝帝君的幫忙。台中南天宮年年舉辦白米布施公益活動，曾先生也每年都來當志工幫忙，覺得自己受到帝君的幫助，也跟著帝君去幫助需要協助的民眾，這對他來說，深覺意義非凡！

曾先生現身說法自己曾受到帝君諸多幫助，因此跟著帝君去幫助需要協助的民眾。

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