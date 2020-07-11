台灣高爾夫俱樂部老淡水球隊 百年來體制下第一支高爾夫球隊正式成立

( 2020年7月11日，淡水) 台灣歷史最悠久的台灣高爾夫俱樂部(創建於1919年)去年2019年剛過了100歲生日！如今在2020年，在台灣高爾夫俱樂部邁入另一個百年新紀元的啟始，該有另一個年輕世代的台灣高爾夫俱樂部企業菁英會員組成的一支球隊，再創另一個台灣高爾夫俱樂部百年風華。於是，在現任台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪帶領下，由台灣高爾夫俱樂部50位年輕企業菁英會員所組成的「台灣高爾夫俱樂部老淡水球隊」，在2020年7月11日正式成立，並於台灣高爾夫俱樂部舉行正式成立儀式、以及完成首次月例賽。

台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪在成立儀式上表示，「台灣高爾夫俱樂部老淡水球隊是百年來台灣高爾夫俱樂部老淡水球場官方體制下登記的第一個『老淡水球隊』，因此它的特殊意義與價值，自然不同。」「尤其今天的日子是非常特殊的一天，是2020.7.11，代表從此以後老淡水球場的未來發展是與日俱增，無時無刻再精進！我很榮幸在這歷史的一刻，能夠和今天所有人一起參與並見證這歷史的一刻，本人深感榮幸！」

紀文豪會長表示，台灣高爾夫俱樂部老淡水球隊有六大宗旨：

1.全體隊員皆為老淡水球場的會員可形成對球場關懷的共識。

2.砌磋球技提升技藝，增進彼此感情與擊球的無限樂趣。

3.跨行業的交流平台，資源互補互惠互利。

4.獲取俱樂部的最新最正確信息，以避免不實信息的混淆干擾。

5.最直接對俱利部改善的建議提議。

6.發掘並培育未來俱樂部熱心公益專業人材。

最後紀文豪會長表示，「熱情是推動世界的力量，這個世界能不停的往前進步的推動，就是有賴於有廣大熱心人士無私無悔並不求任何回報的付出！欣見，熱情的力量已在老淡水球場燃起，相信未來的進步空間是壯大！是可期的！」

台灣高爾夫俱樂部老淡水球隊組織：

隊長：林金淵

總幹事：沈克勇

成員： 50位 (都是台灣高爾夫俱樂部會員，且裡面有多位的理事與監事、常務監事、各委員會召集人和委員…等重要幹部)