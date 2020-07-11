公益微電影「最美麗的風景」上映 激勵弱勢學子　傳遞善念

為激勵弱勢學子，由大和何溪明優秀清寒獎助學金出品的微電影「最美麗的風景」今(11)日在桃園台茂購物中心美麗新影城舉辦公映會，希望藉此喚醒社會更多的善念，讓愛傳出去。

大和建設機構大和何溪明優秀清寒獎助學金出品的這部「最美麗的風景」，邀請金鐘迷你劇集導演喇外達賴執導，公映會邀請導演、男主角等主要演員與真實故事中的男主角出席盛會。「最美麗的風景」微電影，可以在「大和建設機構」的官網首頁、youtube、粉絲專頁上直接觀看。

「大和建設機構」董事長何溪明表示，今年9月份開始開放全國各重點高中提供獎學金的申請名額。其次計畫在今年年底或明年初開始，將針對全國大專院校學生為對象，舉辦【第一屆大和獎】之公益微電影的徵選比賽，希望藉由這些暖心公益短片，不間斷地為台灣注入溫暖與傳播愛。

「最美麗的風景」緣起於出品人觀察到所資助的長庚大學醫學系及中醫系學生二兄弟，從小因家庭變故，由阿嬤帶大，處於經濟弱勢，卻沒因此放棄，反而份發考取醫學院，維持好成績，領取書卷獎，幫助自身與家庭扭轉命運，此外，更不忘經常餐與公益活動，前往醫院、慈濟、育幼院擔任志工。該片訴求想藉真實故事姬路一路上堅持的弱勢學子，藉由教育與努力不懈的精神翻轉人生，也希望藉此喚醒社會更多善念，傳遞愛與希望。