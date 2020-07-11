鄭文燦表揚績優社工、社政暨家暴防治有功人士及團體

感謝社工展現專業服務成為市民守護者

桃園市長鄭文燦今（11）日上午前往桃園區，出席「社福傳愛幸福滿載」桃園市109年度績優社會工作暨社政人員、家暴防治有功人士及團體表揚典禮，鄭市長說，政府推動社會安全網2.0政策，就是希望用合作的方式，讓脆弱家庭的預防工作做得更好，本次得獎者涵蓋社會局、教育局、醫療單位、社會福利團體等不同服務領域，包括48名績優社會工作人員、12名績優社政人員及20名推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作有功人士及團體，感謝80位得獎者扮演政府與市民的橋樑，讓桃園社福的愛與溫暖更貼近市民的生活。

鄭市長頒獎給得獎者並合影。



鄭文燦致詞表示，社工人員在政府及民間部門都非常重要，例如精神病患若有自殘或暴力行為，將需要公衛、警政、社政三方共同協助，才能確保人身安全，感謝菩提山事業有限公司釋宗皇法師自101年起每年熱心捐助社工員意外保險費用，讓社工員從事服務工作更能受到保障。此外，家暴預防也是台灣邁向更民主的展現，親密關係應該是平等跟尊重，不應該有暴力的行為，市府預計在家庭暴力防治中心增編18名員額，希望社工人員專業冷靜的判斷以及溫暖的服務，能夠讓社會變得更好，鄭市長指出，社會局及區公所辦理急難紓困補助，截至6月底已核定補助約5萬8千人，為了給基層人員最大的支持，除了中央衛福部核定每個申請案作業費200元之外，市府再加碼每案200元紓困作業獎勵金，感謝第一線審查同仁的辛勞，讓社會通過疫情的考驗，也讓基層民眾感受到溫暖。

鄭市長特別頒獎給菩提山事業負責人釋宗皇師父，感謝師父樂善好施、濟助貧苦。

桃園市政府社會局長鄭貴華表示，今（109）年度「績優社會工作人員」獎項分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類；「社政人員績優服務獎」獎項，經各區公所及社會局各科室推薦，並由專家學者共同審查，遴選出12名績優社政人員；「推動家暴防治有功人士及團體」獎項，表揚警政、司法、衛政、民政、教育及社政領域等不同領域中20名個人及團體單位，感謝80位得獎者及團體堅守崗位，在各個角落持續發揮專業與溫暖。

鄭市長頒發社政績優服務獎勉勵所有得獎者。

今日包括立法委員萬美玲、市議員王浩宇、林政賢、黃家齊、陳美梅、黃婉如、李光達、衛生福利部社會救助及社工司專門委員黃淑惠、桃園地檢署檢察長王俊力、襄閱主任檢察官林秀敏、市府社會局長鄭貴華、衛生局副局長陳麗娟、警察局副局長林漢堂、和平禪寺釋宗皇法師、中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長翁慧真、桃園市社會工作師公會理事長林惠珠、八德區長邱瑞朝、桃園區長陳玉明等均一同出席活動。