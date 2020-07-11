台中南天宮關聖帝君廟祈福佈施發送五萬斤白米 把愛傳到需要幫助的角落

台中南天宮關聖帝君廟為期二天的「2020祈福佈施公益活動」，於今（11）日起駕，並於太平區中聯五金百貨前廣場進行發送白米。此次活動最特別的地方，是有來自20台超跑車隊自發性的隨行，也是在南天宮辦理汽車過火與台中南天宮結緣，並參與此次公益活動。現場還有南天宮五福神將跳開場舞（關公、周倉、關平、財神、文財神）、神將團、戰鼓、醒獅團、花鼓陣、展轎表演、哨角隊等依序廟前排陣表演。大陣仗出動挺立於台中南天宮後殿的黃金九龍神轎，連二日的遶境期間，移師戶外，讓更多信眾欣賞風采、頂禮膜拜、供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。

台中南天宮關聖帝君廟主委吳光雄。圖／許俊揚

台中南天宮關聖帝君年年舉行白米佈施遶境公益活動，引起信眾跟隨遶境民眾逐年升高，因此顯神跡的聲浪也愈傳愈多。信徒徐小姐因母親突發性肝硬化需緊急換肝，徐小姐到台中南天宮向帝君祈求治好母親的病，關聖帝君果真顯靈，慈悲救母，母親竟然不用換肝同時也不藥而癒，讓徐小姐與信眾家屬們非常感動。徐小姐除了吃素還願外，更發願到台中南天宮終身服務。

祈福佈施公益活動發送白米。圖／許俊揚

台中東區南天宮關帝廟致力以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，推崇「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」。「桃園明聖經」經文提到：「救濟急難人，就是解冤結」為這次佈施繞境祈福的目標。並發揚 關聖帝君之五倫、五常精神並深植仁、義、禮、智、信之德於人心，奉行忠、孝、節、義之良德典範 並以傳播關聖文化經典，藉辦理本次神聖活動，回饋各鄉里。台中南天宮歷年來舉辨過不少公益活動，希望藉由這次佈施大眾遶境活動能深入民間，了解民眾需求，把愛傳到各個真正需要幫助的角落。

民眾鑽轎底祈福。圖／許俊揚

信徒備桌案祈福。

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