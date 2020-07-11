資策會攜手民間推出遠距醫療監控系統　打造健康照護產業生態系

新冠肺炎疫情蔓延全球，人群近距離接觸成為疫病傳播的主要途徑。臺灣醫療系統的應對措施與防範機制如何運作，隨著疫情持續波動，受到強大的衝擊與考驗，如何減緩人群接觸提升醫療效率，是現階段急需討論的課題。

在經濟部工業局指導下，資策會推動遠離疫情醫療新方案，以技術連結與場域實證雙核心體系，攜手亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, Inc., AWS)、麗臺科技、基隆長庚科研中心、健康聯網以及愛微科等廠商，組建遠距智慧醫療聯盟，打造「健康照護產業生態系」，為臺灣即將面臨的醫療與疫情問題，提出有效的解決方案。應用於本次疫情發展，整體生態系可提供遠端監控與醫療服務項目，有效避免人群聚集，緩解現場醫療人員壓力，為強化臺灣醫療系統盡一份心力，與各界人員一同守護臺灣。

資策會副處長洪毓良（左一起）、基隆市政府產業發展處處長林青海、基隆長庚醫院院長賴旗俊、工業局科長林青嶔，共同參與「遠距智慧照護應用PoC驗證服務」。圖／經濟部工業局提供

本(109)年度工業局與資策會帶領相關產業，推動醫療、科技產業領域共同攜手合作推出「遠距醫療監控系統」，運用資訊及通訊科技（ICT）雲端平台，以ICT(Information Communication Technology)雲端平台為主軸，串聯IoT監測裝置與AI智慧檢測系統，打造遠距醫療的基礎架構，並提供O2O全方位醫療照護。

系統後援由長庚醫院協作提供場域平台驗證，完善遠距醫療架構。此方案除可緩解偏鄉醫療資源弱勢區域問題、降低就醫成本及緩解現場醫療人員壓力等優點外，亦可應用於現階段疫情所需之協助居家檢疫、患者康復數值檢測、疑似病例遠端監控等功能，共同抵抗疫情。

資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，資策會配合政府政策方向，領導各界專業人士，推動「健康照護產業生態系」之建構。生態系建構之初衷，在於解決偏鄉醫療資源不足，高齡就醫與健康監控等問題，而就目前疫情發展上，遠端照護、監控相關概念，亦可加入醫療體系，減緩人群聚集，協助強化臺灣整體防疫系統。

工業局自2020年起，設定政策目標，推動與民間企業合作，啟動PoC驗證系統。首步結合智慧體溫貼片、穿戴式心電圖手錶之功能，隨時監控患者身體情況，同時透過智慧物聯網（AIoT）技術串聯多元化醫材及相關服務，將資訊上傳雲端服務平台，透過AI智慧科技分析大數據資料庫，提供患者長期健康報告。若有就醫需求可運用遠端服務，線上視訊就醫；若需進一步服務，可透過雲端聯繫地區醫療及健康服務節點，進行實地訪查。目前已有基隆市、貢寮、萬里、瑞芳等區域投入使用。

基隆市政府產業發展處處長林青海表示，據統計，基隆市65歲以上老年人口數已逾6萬人，佔全市人口的16％以上，朝超高齡社會之趨勢發展，因此老人照顧是目前最重要的課題。很開心基隆市民可優先試用遠距醫療監控PoC驗證系統，期待未來在社區、醫療院所與政府單位，三方可以有更加緊密的連結，打造完善基隆。同時，此套系統亦可應用於防疫相關措施，透過大數據分析、體溫與心肺功能資料紀錄，足跡監控等，協助防治疫情擴散。

社區PoC驗證場域，吸引民眾熱情的參與健檢。圖／經濟部工業局提供

基隆長庚紀念醫院院長賴旗俊表示，遠距醫療除了可緩解偏鄉醫療資源弱勢區域問題、降低就醫成本及緩解現場醫療人員之壓力等優點外，還可透過穿戴裝置與雲端系統的整合，應用於現階段疫情所需之協助居家檢疫、患者康復數值檢測、疑似病例遠端監控等功能，成為後疫情時代健康醫療網絡的新妙用，也為城鄉醫療差距提供新解方。並期待讓臺灣的遠距智慧醫療創新應用服務，讓世界知道Taiwan Always Can Help!