資策會攜手民間推出遠距醫療監控系統　打造健康照護產業生態系

新冠肺炎疫情蔓延全球,人群近距離接觸成為疫病傳播的主要途徑。臺灣醫療系統的應對措施與防範機制如何運作,隨著疫情持續波動,受到強大的衝擊與考驗,如何減緩人群接觸提升醫療效率,是現階段急需討論的課題。

在經濟部工業局指導下,資策會推動遠離疫情醫療新方案,以技術連結與場域實證雙核心體系,攜手亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, Inc., AWS)、麗臺科技、基隆長庚科研中心、健康聯網以及愛微科等廠商,組建遠距智慧醫療聯盟,打造「健康照護產業生態系」,為臺灣即將面臨的醫療與疫情問題,提出有效的解決方案。應用於本次疫情發展,整體生態系可提供遠端監控與醫療服務項目,有效避免人群聚集,緩解現場醫療人員壓力,為強化臺灣醫療系統盡一份心力,與各界人員一同守護臺灣。

資策會副處長洪毓良(左一起)、基隆市政府產業發展處處長林青海、基隆長庚醫院院長賴旗俊、工業局科長林青嶔,共同參與「遠距智慧照護應用PoC驗證服務」。圖/經濟部工業局提供

本(109)年度工業局與資策會帶領相關產業,推動醫療、科技產業領域共同攜手合作推出「遠距醫療監控系統」,運用資訊及通訊科技(ICT)雲端平台,以ICT(Information Communication Technology)雲端平台為主軸,串聯IoT監測裝置與AI智慧檢測系統,打造遠距醫療的基礎架構,並提供O2O全方位醫療照護。

系統後援由長庚醫院協作提供場域平台驗證,完善遠距醫療架構。此方案除可緩解偏鄉醫療資源弱勢區域問題、降低就醫成本及緩解現場醫療人員壓力等優點外,亦可應用於現階段疫情所需之協助居家檢疫、患者康復數值檢測、疑似病例遠端監控等功能,共同抵抗疫情。

資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示,資策會配合政府政策方向,領導各界專業人士,推動「健康照護產業生態系」之建構。生態系建構之初衷,在於解決偏鄉醫療資源不足,高齡就醫與健康監控等問題,而就目前疫情發展上,遠端照護、監控相關概念,亦可加入醫療體系,減緩人群聚集,協助強化臺灣整體防疫系統。

工業局自2020年起,設定政策目標,推動與民間企業合作,啟動PoC驗證系統。首步結合智慧體溫貼片、穿戴式心電圖手錶之功能,隨時監控患者身體情況,同時透過智慧物聯網(AIoT)技術串聯多元化醫材及相關服務,將資訊上傳雲端服務平台,透過AI智慧科技分析大數據資料庫,提供患者長期健康報告。若有就醫需求可運用遠端服務,線上視訊就醫;若需進一步服務,可透過雲端聯繫地區醫療及健康服務節點,進行實地訪查。目前已有基隆市、貢寮、萬里、瑞芳等區域投入使用。

基隆市政府產業發展處處長林青海表示,據統計,基隆市65歲以上老年人口數已逾6萬人,佔全市人口的16%以上,朝超高齡社會之趨勢發展,因此老人照顧是目前最重要的課題。很開心基隆市民可優先試用遠距醫療監控PoC驗證系統,期待未來在社區、醫療院所與政府單位,三方可以有更加緊密的連結,打造完善基隆。同時,此套系統亦可應用於防疫相關措施,透過大數據分析、體溫與心肺功能資料紀錄,足跡監控等,協助防治疫情擴散。

社區PoC驗證場域,吸引民眾熱情的參與健檢。圖/經濟部工業局提供

基隆長庚紀念醫院院長賴旗俊表示,遠距醫療除了可緩解偏鄉醫療資源弱勢區域問題、降低就醫成本及緩解現場醫療人員之壓力等優點外,還可透過穿戴裝置與雲端系統的整合,應用於現階段疫情所需之協助居家檢疫、患者康復數值檢測、疑似病例遠端監控等功能,成為後疫情時代健康醫療網絡的新妙用,也為城鄉醫療差距提供新解方。並期待讓臺灣的遠距智慧醫療創新應用服務,讓世界知道Taiwan Always Can Help!