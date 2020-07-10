貿協秘書長葉明水 獲頒交大傑出校友

國立交通大學於7月10日舉行本學年度「傑出校友」頒授典禮，外貿協會秘書長葉明水因肩負國家外貿拓展重任，拓展全球經貿有卓越貢獻而獲頒該獎，交大校長特別讚譽葉明水在國際經貿領域之傑出表現。

自民國76年開始，交大每年結合校慶活動頒授「傑出校友獎」，今年得獎者還有其他8位各界優秀代表，包括中科院系統發展中心院級計畫副總主持人江炳欽、前智邦科技總經理李志強、業成集團董事長暨總經理周賢穎、信驊科技公司董事長暨總經理林鴻明、最高行政法院法官陳國成、創為精密董事長趙書華、鴻海科技集團董事長劉揚偉、華威國際顧問合夥人暨營運長蔡士傑。

外貿協會秘書長葉明水獲此殊榮，主要表揚其將帶領貿協，協助廠商拓展全球市場，進行國際合作、連接國際網絡，並提供整合性服務。近年，加強提供廠商數位商務服務，將數位貿易的新趨勢推廣至臺灣中小企業，迎面數位時代的商機；其次，渠長年致力於臺灣會展產業與國際接軌，除於各主要國際會展組織擔任要角，推廣我國會展產業；任展覽暨會議公會及AFECA（亞洲展覽會議協會聯盟）理事長期間，積極促進亞洲會展合作商機，及重視培育亞洲會展人才，且於民國97年與交通大學合作開辦交大GMBA，一起培育國際企業人才。

此外，葉明水推動與全球暨新南向知名電商包括Amazon、eBay、越南Tiki、印尼Blibli及PChome Thai等策略合作成立臺灣館，協助我商運用網路行銷。