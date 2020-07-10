桃園夜市券最好康！振興三倍券200元變400元

振興三倍券已於7月1日開放第一波預購，桃園市政府經發局特別推出獨家加碼，偕同桃園四大夜市，包括中壢觀光夜市、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市及龍潭觀光夜市，於7月17日(五)啟動「桃園夜市券加倍送」活動，憑一張200元實體振興三倍券加身分證，就可以在桃園四大夜市兌換「桃園夜市券」400元，面額為50元(共8張)，小額抵用更好用！

桃園市長鄭文燦表示，政府推廣防疫新生活運動，享受生活促進經濟，鼓勵民眾國內旅遊，身為國門之都的桃園，「迺夜市」更是觀光客必朝聖的行程，桃園市政府特別推出「桃園夜市券加倍送」擴大加碼活動，希望邀請各地遊客，來體驗桃園的觀光魅力，保證桃園好吃、好玩、又好買，大家一起將寒假沒吃到的，暑假全部吃回來！桃園市經發局長郭裕信強調，為吸引夜市人潮帶動消費，特別加碼120萬推出「桃園夜市券」活動，民眾於7月17日至7月26日活動期間，攜帶身分證(或具身分證字號之證件)至四大夜市，即可以200元實體振興三倍券兌換400元桃園夜市券，每人限領1次，桃園夜市券面額50元，方便民眾靈活運用，無論是餐飲、服飾、娛樂皆可使用，兌換對象不僅限於桃園市民，也歡迎各地遊客來桃園使用振興三倍券。

中壢夜市鄒年炳主委表示，「我們夜市攤商看好『桃園夜市券』所帶動效益，希望藉由活動將所有三倍券吸引到我們夜市來，全力復甦經濟。此外，我們夜市也有很多攤商自主拚加碼，像是排隊美食『混蛋爆蝦』推出干貝燒250元，憑振興券或夜市券消費，直接省零頭變200元，或是桃園上好攤得獎名攤『曹阿伯龍鬚糖』，也是買四送一。歡迎大家相揪來中壢夜市玩！」，經發局表示本次「桃園夜市券」活動共計發放6,000份，結合桃園四大夜市，每處每營業日限量150份，使用範圍逾1,100家攤販，民眾兌換後可使用至9月30日，本活動將在7月17日於中壢觀光夜市舉辦啟動記者會，活動現場也請到受觀眾喜愛的姜明澔、黎卉淇、林鴻鳴等藝人串場表演，邀請民眾鬥陣來桃園迺夜市，熱鬧一夏。相關活動資訊及優惠詳情請上「桃園有好市」臉書粉絲團查詢(https://www.facebook.com/tygoodmarket/)。