大葉大學企管系全職實習 助學生未畢業先就業

大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」的辦學精神，鼓勵學生大四到企業全職實習，提早投入職場，讓自己比別人履歷多一筆。企業管理學系大四生葉宇惠、陳學霖到全家便利商店，大四生楊皓鈞到露天市集實習，大四一整年的實習表現深獲企業肯定，畢業前夕被廠商邀請實習後留任，未畢業先就業。

剛從大葉大學企管系畢業的葉宇惠(中)、陳學霖(右)，因為全職實習，還沒畢業就被預約就業。圖／大葉大學提供

到全家便利商店實習、已被公司留任為儲備幹部的葉宇惠、陳學霖，這個月剛領到畢業證書。葉宇惠說，能到大型連鎖超商實習是很棒的學習機會，謝謝師徒導師賴永僚支持她參加實習，並到店裡訪視。實習期間她經歷了三間分店，每間店的店長都有不同的經營策略，讓她更了解過去課程所學的行銷學、消費者行為等知識，如何運用在實務上。陳學霖認為，在全家實習這一年，接觸到不同年齡、不同要求的客人，提升了人事應對能力，也更清楚顧客需求。

大葉大學企管系學生楊皓鈞大四一整年在露天市集實習。圖／大葉大學提供

到露天市集實習的企管系大四生楊皓鈞表示，他在大學前三年已把畢業學分修完，因此想把握大四時間，到企業實習，電子商務是現今熱門產業，包含許多跨領域知識，像是行銷、大數據分析等，所以他選擇到露天市集實習，累積實務經驗。露天市集是台灣大型電商平台之一，裡面也分很多部門，實習讓他了解到電子商務的細節、市場商品定位及相關分析，以及過去課本上的商管知識如何運用到工作上。收穫最多的是在客服部門，他主要協助處理取消交易和交易糾紛，有時候是賣方與買方認知差異，加上受到疫情影響，有些賣家貨源斷了，只好取消訂單，各種情況都考驗著溝通能力與反應能力。實習期間也配合防疫措施，在家遠端工作一星期，是很特別的經歷，也讓他看見公司的應變能力。

全家便利商店人資部招募經理翁意誠指出，為尋覓合適人才，公司特別提供實習名額給大學，提供學生認識職場、探索職涯的機會，大葉大學以德國師徒制精神培育學生，學生具備「肯學、肯做、肯付出、肯負責」的四肯態度，這些特質正是企業需要的，加上葉宇惠、陳學霖兩位學生在實習階段積極認真，因此實習後獲聘為儲備幹部，期待他們可以繼續加強溝通力與抗壓力，往中階主管發展。

企管系主任曾清枝說，大葉大學推動全職實習，只要在大四以前修完規定的學分，學生就可申請參加大四一整年的全職實習，系上也會協助學生媒合廠商。全職實習不只是讓學生提早就業、累積經驗，許多學生也因實習表現優異，被廠商預約畢業後直接留任，顯見大葉企管系培育出的學生已深獲企業肯定。