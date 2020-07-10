國立臺北大學校友總會發起募款 向漢光演習殉職士兵暨眷屬致哀

漢光演習視同作戰，殉職的國軍士兵等同在沙場上壯烈殉職，其犧牲精神值得所有台灣同胞致敬! 國立臺北大學校友總會基於「民敬軍、軍愛民」的同胞愛精神，聯合發起募款運動，向漢光演習殉職士兵暨眷屬致哀! 充份展現台灣處處有溫暖!

國立臺北大學新當選理事長林錫埼有感於漢光演習中，冒高溫天候操演登陸艇而在驚濤駭浪中不幸失事殉職的士兵，為體恤其眷屬未來面臨養兒育女的生計困境，特號召前校友總會理事長謝士滄及理監事們並結合社會卓越企業人士，聯合發起募款運動，做為殉職眷屬的慰問金。很慶幸地引起校友們的熱烈迴響共襄盛舉，一日之間即迅速完成募款五百萬元，顯示臺北大學校友們對社會弱勢族群的關心，特別對於此次不幸殉職的士兵紛紛解囊伸出援手。

國立臺北大學校友總會表示，三軍將士保國衛民，我們在後方的百姓才能得以高枕無憂，企業拚經濟，國泰民安，百姓幸福。為了迅速表達對受難家屬的關懷，出生寒微的副總統賴清德特別於昨日召見所有熱心的校友們，肯定臺北大學的善行義舉，並當場向國立臺北大學校長李承嘉讚揚其在臺北大學任內領導有方，為國培育眾多傑出財經人才，對社會卓越貢獻，功不可沒。賴副總統幼年失怙，在艱苦中力爭上游，特別感同身受重視對弱勢團體的關懷，於日理萬機中當即決定於7月11日親自率同臺北大學慰問團，分別前往向三位士兵眷屬致哀暨慰問。