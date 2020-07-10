開南商工照服科與璽悅產後護理之家 第一屆月嫂養成班結訓    

王勝修/中國時報

台北市開南商工照顧服務科為使學生就業市場更寬廣並強化照顧服務科同學優勢，在去年11月與璽悅國際股份有限公司(璽悅產後護理之家)簽下策略聯盟產學合作成立「月嫂養成班」。雙方共同規劃垂直銜接與特色課程之訓練，利用一學期每周2小時多元課程，進行產後護理專業加深加廣，課程設計內容相當豐富務實及符合業界專業標準，例如新生兒照顧、產婦照護、結合營養學及中西醫藥膳調理之月子餐菜單設計及製作等。

開南商工與璽悅產後護理之家特於9日下午1點在開南商工貴賓室共同為第一屆照顧服務科學生辦理「108學年度照顧服務科產後護理課程結訓典禮」，目的是希望肯定同學，頒發研習證明給毎一位上課同學，同時頒予期末通過企業認證考試的同學產後護理專業職能增能合格證書。

開南商工邢文斐校長表示:「與璽悅產後護理之家簽定策略聯盟產學合作，是希望提供給學生更多實務上的實作及各種與業界無縫接軌之專業課程，並享有職場體驗、實習、就業之機會，使學生理論與實務結合。就讀照顧服務科的同學將來無論升學或就業的進路都相當寬廣，在銀髮族產業、產後經濟的熱潮中，搶先充實相關的本職學能，提前作好職場卡位的動作，更重要的是，還能享受政府公費生學雜費全免的優惠，對於有志走在產業尖端的國中同學，除了工業類科，選擇就讀照顧服務科也可以說是最有前瞻性的選擇。」

璽悅產後護理之家督導陳盈琴表示:「學生課堂的學習狀況非常良好，師生互動相當熱烈，學生也相當努力在準備通過認證考試，學校相當用心替學生準備這樣的職能增能學習。」照顧服務科黃樂心同學則表示，在產後護理課程學到的東西CP值超高，有協助開始母乳哺育、子宮復舊的進度及惡露的觀察、協助子宮按摩的技巧、協助產婦束腹帶使用…等，這些都是在其他地方學不到的專業技術，很感謝學校和璽悅產後護理之家這麼用心設計替學生設計這麼多元又專業的課程。