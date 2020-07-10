掌握零接觸商機 瞭解5G對宅經濟的影響

貿協打造國際遊戲產業交流平臺

為協助我國業者掌握零接觸產業趨勢、瞭解5G對宅經濟的影響，由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦、台灣遊戲產業振興會協辦的「5G既出、誰與爭鋒」遊戲產業國際論壇，7月3日在臺北國際會議中心舉行。

這次的活動是臺灣面對後疫時期推動防疫新生活期間，貿協首度針對遊戲產業所辦理的國際線上線下論壇，邀請臺日韓3位國際遊戲產業專家，一次瞭解次世代網路遊戲、電競產業大未來以及5G發展如何影響雲端串流遊戲與AR/VR的未來商機。

COVID-19衝擊遠超過美中貿易戰，根據美國Euler Hermes公布報告預測，2020年第一季COVID-19造成的全球貿易損失估計達3,200億美元（約新臺幣9兆6,320億元），相當於2019全年美中貿易戰引發貿易損失的總和。全球疫情發展帶來零接觸產業的新契機，遠端服務、零接觸的企業成為少數在疫情中逆勢抗跌的產業，5G將是成就未來「遠距」任務不可或缺的重要一環。貿協特別邀請臺日韓遊戲產業專家，分享最新趨勢及經驗，是推動防疫新生活期間貿協首度針對遊戲產業所辦理的國際線上線下論壇。

外貿協會葉明水秘書長表示，疫情帶來危機也帶來轉機，我們要加速疫情後的景氣復甦力道，就要掌握後疫時期新的競爭優勢。貿協在疫情期間推出許多線上服務，例如線上小型機動拓銷團、視訊採購洽談會等協助我國業者不出國也可以爭取海外商機，其中「防疫」及「宅經濟」專區廣受國際買主歡迎、「整合式線上展」讓全球商機不漏接以及線上「防疫國家館」建構一站式服務，協助我商掌握全面性的零接觸商機爭取國際曝光度。

經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書於致詞中表示，蔡英文總統今年就職演說提示要打造「六大核心戰略產業」，讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量，例如我們要持續強化資訊及數位相關產業發展，並結合5G時代與數位轉型。

針對5G議題，台灣遊戲產業振興會劉信會長表示，5G將會讓原本需要花1分40秒的下載速度在1秒內完成。5G的低延遲、高傳輸特性將有效改善網路延遲及斷線的問題，未來的電競遊戲將會朝向更華麗、更具競技功能且複雜的高階遊戲發展。

唯晶科技為產品遍及電競、VR種類的臺灣遊戲發行商，該公司詹承翰董事長表示，在5G疾速下的次世代網路遊戲，點擊即完成下載，其高傳輸特性讓在遊戲中看電影或聽演唱會成為可能。

日本發行量最大的遊戲雜誌「FAMI通」前總編、日本電競聯盟（JeSU）副會長浜村弘一，分享電競產業大未來。因COVID-19 疫情的影響，全球有許多電競賽事替代實際運動比賽的例子，電競賽事與實體比賽的界線將愈來愈模糊。以及韓國最大的移動通信營運商SK Telecom首席品牌經理金應元由韓國5G發展的經驗，分享cloud streaming遊戲及AR/VR的未來。

貿協表示，希望藉由這場「5G既出、誰與爭鋒」遊戲產業國際論壇，促進臺灣遊戲產業國際化、提高國際知名度，未來亦將積極協助我國文創產業國際行銷及永續發展，並透過跨界合作擴大爭取商機。

