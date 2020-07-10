為企業加裝電商推進器 台灣經貿網攜手PChome

電商為疫情黑天鵝突襲下少數逆勢成長的產業，以PChome為例，今（2020）年前五個月業績即較去年同期成長了15%，相當可觀；為協助臺灣廠商加速電商，由外貿協會營運之台灣經貿網7月9日攜手PChome於臺北世貿一館舉辦「PChomeSEA（泰國PChome Thai、越南Tiki）、PChome商店街振興方案招商說明會」，活動爆棚，吸引363家廠商共襄盛舉。

今年因疫情使得許多經貿活動停滯，對此經濟部委託貿協執行「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興案-強化數位貿易及電子商務措施」，運用多元方案為具進出口資格之我商透過數位轉型面對後疫新常態。外貿協會數位商務處處長陳鈴君出席活動表示，在此買主仍進不來的後疫情時代，運用跨境電商把貨賣出去即是與海外買主對接的絕佳方式。

貿協表示，進入跨境電商為中小企業不可忽視的趨勢，如貿協與Google、台經院近期共同出版之「臺灣企業跨境關鍵報告2.0」中提到，目前已進入跨境電商領域的中小企業表示，過去一年的業績成長近2成，且對於未來前景抱持樂觀態度，並將其視為企業成長的主要驅動器之一。

今年是貿協領航臺灣外貿半世紀的重要里程碑，也適逢PChome成立20週年，深耕臺灣市場的PChome成立以來，推出多元的電商方案/工具協助我商踏入線上銷售的領域，銷售業績更是爆增5,400倍，見證了臺灣電商的輝煌發展。

PChomeSEA提供我商上架東南亞電商平台的一站式解決方案，只要單一帳號就可上架到PChome Thai及越南本土第二大電商平台-Tiki，且提供金流手續費最低0元及國際運費全額補助的超優惠方案。PChome商店街則是全台商店數最多的電商平台，總店數達12萬家，提供多元物流方案讓賣家用最便捷的方式發貨。

因PChome Thai可上架服務性商品，本次活動也吸引到香港新創獨角獸公司-Boxful便利存股份有限公司臺灣分公司及商線科技股份有限公司參與，期望上架其電商倉儲物流服務及品牌創建/智慧開店服務至泰國市場。