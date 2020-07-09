霧峰林家宮保第國藝術中心院長林家同 榮獲韓國亞細亞國際性藝術「大賞獎」

台灣現代水墨創作藝術家林家同，現為霧峰林家宮保第國藝術中心院長、璞雲創意水墨書畫院院長，亦為2020藝術界眾稱『章同，迎三藝』現代知名三經典藝術家之一，是指前警政署副署長水墨藝術家蔡俊章、水墨創作藝術家林家同、現代藝術家王迎春三位。家同對於水墨畫作及書法美學的佈局興趣著墨，畫中以雲朵最能帶出韻涵意境，水墨創意畫作師承國際水墨大師葛憲能大師之『台灣葛式風格』，書法師承周良敦書法大師，畫作及書法皆以新創意為主。

山水畫作品以五行構圖，佐以山水入境，大寫意之「瞬間創下永恆」，筆觸能灑脫、驚濤、運用創意發展。創作時秉持水墨始祖齊白石精神，妙在似與不似之間，形成大寫意的風格，也時而破墨、潑墨、交錯合併創作，自然、自由、自在，結合並融入西方真善美以及中國的禪學，佈局陰陽五行正能量結構引入能量、氣動、氣場輪。

【作品經歷】

2020-07 韓國亞細亞國際性藝術「大賞獎」得獎者紀念個展

2020-03 畫作「天瞳」參加2020年第48屆韓國亞細亞文化藝術大展暨國際名家邀請展參賽，榮獲「水墨國畫類組」之「大賞」最高榮譽殊榮，48屆以來第八位得獎者。

2019-12 「天暖」畫作被日本大和公司獲選為2020年世界50個國家的賀卡封面圖藤使用之授權畫作

2019.12 台北封面人物2018全球傑出企業公益慈善活動藝術評審

畫作：天瞳2019年「天」系列。創作者：林家同 Morris大小：75x75cm原料：創意水墨黒白。

得獎大作：天瞳

2019年「天」系列

創作者：林家同 Morris

大小：75x75cm

原料：創意水墨黒白

意境：看似綻放是寧靜，白透瞳見虛與實，黑中典藏古今銅，撥開方得天外天。