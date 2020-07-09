全球疫情不斷發展，前兩個月餐飲同業甚是艱難。有鑒於先前羅東店結束營業的消息，導致許多客人及媒體好朋友關心，紛紛致電詢問歇業傳聞，在此聲明。

五月開始宜蘭渡小月餐廳，將週四改成加強消毒及軟硬體維修日，用心維護全體同仁及前來賓客的健康。稟持人情味的傳承，肩負數個家庭的生計及恩客們的支持，宜蘭渡小月一直與大夥共體時艱。

感恩老天爺對台灣天獨厚的眷顧，保佑台灣平安，餐飲業也逐漸回溫，讓我們能端出道道美味撫慰貴客們的心靈。2020年，五十年來這是我們第一次，舉辦週年慶，為的是希望跟神明執杯的經典菜，能端上桌給恩客們享用，亦祈求一路支持我們的貴客健康平安。

宜蘭復興國中創校福利社，是宜蘭渡小月啟蒙的發源地。贈人玫瑰，手留餘香。此次週年慶的收入，我們將回饋給學校，幫助需要協助的學童。並取【復興】二字做為五十週年活動的主軸【舊世不滅，新世不衰】雖受疫情影響但這是對餐飲世家的挑戰及復興。但願舊世不滅，新世不衰。您的好朋友，宜蘭渡小月能一直與您同行。

宜蘭渡小月 五十週年慶於7/25(六) 晚宴，7/26(日)午宴，於 宜蘭渡小月餐廳舉辦 ，難得的兩場活動，品嚐跟神明執杯，爐火純青的經典宜蘭菜。總舖師世代傳家，宜蘭渡小月的家傳技法，集小吃、辦桌菜、家常料理之大成，飽含著歷史、與家族的記憶。傳統老菜都將在活動當天，精彩上桌，美味入口。

＊活動 ／ 舊世不滅，新世不衰 宜蘭渡小月 五十週年慶

＊時間 ／ 2020.07.25(週六) 晚宴06:30準時上菜（06:00入場）

／ 2020.07.26(週日) 午宴12:30準時上菜（12:00入場）

＊菜色 ／ 十道經典佳餚，一道甜點，一份等路禮

＊訂席 ／ 專業說菜主持，Live音樂演奏，每桌一萬兩千元（一桌10位嘉賓）

＊地點 ／【宜蘭渡小月】宜蘭市復興路三段五十八號（03）9314-688