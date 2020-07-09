育達科大傑出校友唐時聰 勉勵學弟妹把握學習機會

育達科技大學109年度傑出校友唐時聰理事長，當年因為國立特殊教育學校校長廖連喜博士的一席話，讓他放棄退休後的田園生活，投身籌組成立特殊教育身障者與家長協會，後因為工作專業需求，於104年及108年先後就讀育達科大社會工作系及行銷與流通管理研究所，取得學士與碩士學歷，萬分感謝育達的師長與社會國家給予我退休後，還有讀書的機會，得以將所學回饋社會，終身以推廣公益為志業，同時勉勵學弟妹好好把握學習機會，創造自己的無限可能。

109年度傑出校友唐時聰，是社團法人中華民國全國特殊教育學校家長協會的創會理事長，同時也是現任社團法人中華民國全國特教園區永續關懷協會秘書長、台灣龍鳳社會工作實務交流發展協會理事長以及社團法人苗栗智障福利協進會理事長等多項要職，更兼任苗栗縣政府特殊教育諮詢委員及身障權益委員會委員，對社會弱勢扶助與協助不遺餘力。唐理事長說，「人生50 到60 歲是生命中最豐富及淬煉之黃金階段，應該出來奉獻給社會，為弱勢人群服務！」，秉持著「做中學、學中做」，一步一腳印，憑著一股熱誠與服務勇氣，感動了社會身障者家們，大家願意站出來支持成立協會。

「哪裡有愛、哪裡就有感動、哪裡就有希望！」，唐時聰理事長服務軍旅30餘年，解甲歸田後，因家中有位慢飛天使而接觸到特殊教育，因而開始接觸特殊教育，並參與家長團體與家長會的運作模式。唐理事長說，特殊教育的目的，即是在成就每一個孩子！也因為這樣的因緣，他在苗栗市、公館、造橋、竹南及通霄開設身心障礙者日間照顧據點，協助身障者生活自理、社交技巧訓練休閑服務健康進及社區適應等服務，向政府補助經費成立服務據點，無私的貢獻，歡迎有需求的鄉親多加運用與支持，本著同理心服務有需要的鄉親。

對於這次榮膺傑出校友，唐理事長表示其實有點慚愧，他說僅是盡一己之力，為社會做一點事，哪裡有需要，我就去那裡服務。未來育達也有很多需要和社會結合的地方，今天的獲獎他覺得還需要繼續的努力、鞭策自己，為社會做出更多的奉獻，將育達很多好的教育理念行銷出去，讓更多人認識育達，進而一起成為育達學子。

唐理事長最後也勉勵學弟妹們，要把握讀書的機會，繼續往上深造，一邊工作一邊學習，將會獲得更大更廣的心得，持續學習可以不斷提升自己的能力，才不會被社會所淘汰。