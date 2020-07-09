局長親臨指揮大掃蕩

為嚴防幫派分子危害治安，桃園市政府警察局自7月1日0時起至7月8日規劃「同步掃黑行動專案」、「除暴專案」並配合內政部警政署執行「全國威力大掃蕩」，針對幫派分子及其「堂口」、「分堂」、「分會」據點，圍事及經營行業等「依附生存行業」進行全面清查，局長陳國進親自率隊至中壢區各列管處所動用優勢警力實施臨檢，針對影響轄內治安之聚眾鬥毆、暴力討債及非法槍械、毒品案件強力查緝，讓不法分子無法橫行。

陳局長和員警一起於路邊進行臨檢作業。

本次專案由警察局刑警大隊統籌規劃，共動員警力1,119名，聲請搜索票25張、拘票74張、執行臨檢處所135處，聯外道路路檢點85處，破獲各類案件計844件895人。其中中壢分局、平鎮分局分別檢肅天道盟、四海幫首要目標及成員共計3件23人到案，有效壓制幫派暴力氣焰外，龍潭分局更破獲改造槍砲兵工廠，有效避免槍枝流入市面危害治安；查獲之重大案件摘要如下：

一、 中壢分局檢肅天道盟正義會趙○凱等6人到案

檢肅目標趙○凱為天道盟正義會成員，平日以楊梅區為據點，自108年起從事詐騙集團，並持續從事暴力討債、圍事、勒索及街頭鬥毆等不法行為，於108年1月間因集團之取款車手私吞詐騙所得，竟遭趙嫌夥同集團成員將被害人強押上車至旅館凌虐，以鋁棒、球棍等兇器毆打，並強盜被害人身上現金及金飾等財物。中壢分局專案小組於109年7月6日蒐證完畢，將該集團成員等6人查緝到案，全案依組織犯罪防制條例及重利罪罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

二、 中壢分局檢肅天道盟正義會謝○璋等8人到案

謝○璋隸屬天道盟正義會，平日以誘騙被害人簽賭網路球板獲利維生，自108年10月起因多名被害人遭渠誘騙簽賭積欠大批賭債，謝嫌及共犯多次至各被害人家中以撒冥紙、潑漆方式催討債務，甚至押走被害人逼迫簽立本票，經中壢分局專案小組報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，於109年7月7日至8日，將謝○璋等8人查緝到案，查扣木棒及鋁棍等涉案工具一批，全案依違反組織犯罪防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

三、 平鎮分局檢肅四海幫楊○宏及天道盟曹○華等9人到案

楊嫌係係四海幫「海○堂」副堂主，平日橫行於桃園市龍潭、平鎮區一帶，為壯大組織，另結合天道盟「太陽會」大哥曹○華及手下共9人，於109年1月起誣陷徐姓被害人與渠妻有染，強索遮羞費新臺幣300萬元，被害人不從後，該集團多次至被害人家中、工廠丟爆竹恐嚇、開車追逐，甚至持刀砍殺被害人，所幸被害人及時逃脫。平鎮分局專案小組歷經半年蒐證，將該集團組織分工及犯罪事證一一蒐證完備，於109年7月7日將該集團等9人一舉查緝到案，全案依違反組織犯罪防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

四、 龍潭分局查獲林○毅涉嫌改造槍械及販毒案

龍潭分局於近日接獲情資，指證嫌犯林○毅平時以販賣毒品為主要經濟來源，為防止販毒時遭黑吃黑，購買模型槍自行進行改造為具殺傷力槍械，於販毒時攜帶防身，經專案小組跟監蒐證多日，確認渠有販毒情事，報請臺灣桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，並持臺灣桃園地方法院核發之搜索票，於109年7月7日於林嫌等2人駕車外出至桃園市販毒時前後包抄，當場於林嫌車上查扣改造槍枝設備1批(鑽床、銼刀、撞針、槍管及各類改造槍工具)、改造手槍1支、空氣槍1支、改造子彈17顆及彈匣2個、第二級毒品安非他命6包(毛重38.6公克)及吸食器7組，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院羈押，以利持續向上溯源追查槍枝來源及上游供毒藥頭。

五、 刑事警察大隊偵二隊查獲呂○德等3人販毒案

刑事警察大隊偵二隊於109年4月間執行治平專案，發現犯嫌王○彤另涉嫌於桃園地區販賣愷他命、彩虹菸、咖啡包予不特定人，案經刑事警察大隊偵二隊與八德分局組成專案小組，報請臺灣桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，於109年7月7日同步執行查緝行動，查獲呂嫌等3人及藥腳12名，查扣毒品咖啡包43包(毛重231.5公克)、摻有毒品菸草2袋(毛重62.2公克)、大麻1袋(毛重7.3公克)、K菸3支、碎煙器1個、捲菸紙3盒、濾嘴1包、夾鏈袋2包、K盤１個、刮K他命卡片１個、分裝袋１批、電子磅秤2個、I PHONE行動電話4支、玩具手槍1支。全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。