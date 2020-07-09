桃園勞工學苑課程招生中

把握時機，在職進修不停歇！桃園市政府勞動局109年持續開辦勞工學苑課程，並與大專校院及民間團體合作辦理，開設進修學分班6班、產業應用班7班、生活應用班20班，於5月起陸續開課，課程費用由政府全額補助，歡迎戶籍地或工作地在桃園市之在職勞工踴躍報名參加。

勞動局表示，勞工學苑開設豐富課程，包含進修學分班「商業設計實務班」、「職場多益英語應用班」、「芳香療法暨實務學士學分班」、「UI介面APP設計學分班」、「談判溝通」、「人因工程學分班」，每班修課3學分。以及產業應用班「中餐烹調丙級證照班」、「數位創意攝影班」、「烘焙乙級證照班」、「人工智慧深度學習技術實作班」、「行銷與顧客關係管理人才培訓班」、「時尚美學新娘秘書初階班」、「廣告視覺及影音特效設計實務班」等課程，每班招收30人，課程時數54至72小時不等。並於6月起陸續開放生活應用班報名，講座課程包含美學時尚、健康運動、養生保健、咖啡美食、藝文創作、攝影及歌唱等七大主題，每班3小時並以100人為原則，名額有限，均可透過勞工學苑網站線上報名或至開課單位現場報名。

相關招生詳細資訊可逕至桃園勞工學苑資訊網(https://academy-labor.tycg.gov.tw/www/course.aspx)，或逕洽各開課單位查詢，於網站加入會員後即可進行線上報名。