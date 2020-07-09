「2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記」 夏季限定 一起瘋遊吧～

炎炎夏日，到海邊瘋遊吧！2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記於7月25日、7月26日、8月1日、8月2日四天，在苗栗竹南龍鳯漁港、假日之森、崎頂新樂園舉辦大型豐富的一系列觀光文化活動，除了享受「文化、音樂、美食」還有農特產市集、牽罟活動、衝浪體驗、美食饗宴、海洋音樂會、趣味遊戲及烤肉等多項活動，7月25日早上10點在苗栗竹南龍鳯漁港隆重開幕，歡迎大家邀請親朋好友一起來瘋遊吧!

2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記，於7月25日活動開幕當日上午邀請竹南觀光代言人江志美以及名廚古錐師郭主義與大家同樂，並以竹南在地美味食材，由名廚郭主義精彩表演美味佳餚打開2020竹南觀光文化季系列活動第一篇章，同時苗栗縣縣長徐耀昌、竹南鎮鎮長方進興、台啤竹南廠長吳俊華等人將一同共襄盛舉，為2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記拉開序幕。

本活動為期四天，活動內容豐富多元，有以名廚來辦桌的美味啤酒料理饗宴，用在地食材製作創意料理供民眾訂席享用；活動期間並舉辦海洋音樂會邀請藝人、樂團演出，並與明星藝人一起共渡夕陽，散步在美麗的海邊，迎著夕陽美景，創造珍貴的夏日回憶；另有一系列活動如：接力比賽、牽罟補魚體驗活動、美食試吃、活力四射舞蹈競演、街頭藝人、專業舞團及社區社團表演，還有苗栗18鄉鎮市農特產品及文創手作展售市集、假日之森衝浪體驗、崎頂新樂園千人烤肉派對、路跑活動、校園歌喉戰決賽、竹南一日輕旅行旅遊地圖集點活動等，一系列各式各樣豐富精彩的活動，歡迎大家作伙來苗栗竹南感受竹南的在地風情、文化情懷與青春熱情。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，苗栗縣是全國唯一獲國際雙慢城認證的縣市，近來更致力於整合區域觀光、推動慢城計畫，「慢活、慢食、慢遊」已融入到城市及鄉鎮的每一個角落，慢慢刻入人們的生活當中，近來更推動「慢漁」政策，帶動海線觀光發光發熱。結合慢城觀光計畫，推動減塑運動、鼓勵在地產業自產、自銷、自用，提升業者服務品質，以豐富的物產、自然景觀、文化古蘊及海港美景交織形成慢城觀光城市，非常歡迎大家一同來苗栗參加2020竹南觀光文化季系列活動，並感受不一樣的慢城風情。

竹南鎮公所鎮長方進興表示，龍鳯漁港對於竹南鎮來說是不可多得的天然景觀，此次籍由龍鳯漁港「海邊、夕陽、美食」的夏日必玩特點，舉辦2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記，除了邀請明星藝人及名廚來一同遊玩，更是展現苗栗縣18鄉鎮農特產、文化傳承、創意美食及音樂舞蹈並籍由豐富的大自然景觀，舉辦衝浪體驗、千人烤肉派對、牽罟等豐富多元的活動，並規劃了竹南一日輕旅行旅遊行程將竹南特色景點竹南啤酒廠、四方鮮乳牧場、崎頂子母隧道、崎頂新樂園、假日之森、慈裕宮、龍鳳宮等休閒、宗教文化景點囊括其中，加上眾多的海鮮美食餐廳，非常適合外地民眾來竹南旅遊，本次2020竹南觀光文化季系列活動-仲夏豐遊記活動精采可期，希望可以帶動周邊產業經濟力，提升竹南鎮觀光產業。

相關資訊請上竹南鎮公所網站與Facebook查詢，各項資訊都將隨時提供與更新。

本活動為期四天，活動內容豐富多元，有以名廚來辦桌的美味啤酒料理饗宴，歡迎參加活動之民眾訂席享用，並搭配海洋音樂會邀請藝人、樂團演出，籍由龍鳯漁港美景與明星藝人共渡夕陽，還有一系列活動如：啤酒接力比賽、牽罟補魚體驗活動、美食試吃、活力四射舞蹈競演、街頭藝人、專業舞團及社區社團表演，還有苗栗18鄉鎮市農特產品及文創手作展售市集、假日之森衝浪體驗、崎頂新樂園千人烤肉派對、路跑活動、校園歌喉戰決賽、竹南一日輕旅行旅遊地圖集點活動等，一系列各式各樣豐富精彩的活動，歡迎大家作伙來苗栗竹南感受竹南的在地風情、文化情懷與青春熱情。

詳情聯絡：037-462101*165林小姐