傳遞一份愛 為偏鄉學童點燃一份希望

【台中訊】長年以來，偏鄉學校的資源總遠不及城市，加上當地人口就業外移，留下來除了隔代教養，就僅有少數務農及打零工家庭，也因此讓這些偏遠學校就學學童稀少！位於台中市和平區白冷國小，學童總數不到50人，教育資源長期匱乏，今年受新冠肺炎疫情衝擊下，不僅社福團體捐款收入大幅銳減，相對的連物資支援也跟著欠缺，甚至連學校廚房都快無法支撐運作！

在台中發跡的手機3C配件品牌，數位聚落董事長周建緯得知學校狀況後，便主動發起了援助行動，攜手瑞立數位科技共獻愛心，首要捐贈為期一年的營養午餐工作營運費、學習教具、更替全體師生舉辦了畢業餐會，盼能幫助孩子們穩健成長，同時藉以拋磚引玉藉由這次活動，希望喚起各界對於偏鄉學童的關懷。

白冷國小座落在台中市和平區，為面積最大、人口最少、人口密度最低的市轄區，是台中市唯一的直轄市山地原住民區，全校共設立六個班級與附設幼兒園一班，師生總數不到百人。在面對資源與經費有限之下，教育方面雖然可以透過數位和科技弭平城鄉差距，但因為學校營養午餐，每餐收費40元，其中37元要支付廠商，3元則要支付食材、部份人事成本、食材運輸及柴米油鹽醬醋茶等耗材。雖政府及民間有補助原住民及低收入戶等學生之午餐費用，但學校午餐團膳卻還是存在營運艱苦的問題，在因緣際會下周建緯得知學校狀況，深知小朋友如果營養不均或是餓著肚子的情況，是會造成學習力下降，因而決定捐款協助學校廚房順利營運以幫助學童能夠營養滿分。除了贊助近50萬元的營養午餐營運費外，也讓原先受疫情影響而取消的畢業旅行能以畢業餐會的形式重現，餐會現場還舉辦一系列的團康活動，讓學童在一片歡笑聲中，迎接即將到來的快樂暑假。

本次送愛到白冷國小的數位聚落，董事長周建緯年輕時也是在艱苦的環境中不斷學習、努力奮發向上，自2007年夜市路邊攤白手起家創業一路走來，現在數位聚落已蔚為台中在地知名手機3C配件品牌，周建緯表示，希望藉由這次的援助行動幫助偏鄉學童快樂成長，並期許他們在未來事業有成後能懷著感恩的心回饋給需要幫助的人。

瑞立數位科技總經理薛瑞東說，一份關懷與一份愛心對我們而言也許只是舉手之勞，但藉由這樣的連結，讓我們看到那最天真笑容背後的一份希望，也藉由這次活動延續，讓社會更多企業、人士也加入關懷偏鄉行列，為偏鄉學童點燃一份希望。

在台灣各個角落，類似白冷國小這樣的偏鄉學校其實不佔少數，越是偏遠，相對資源就越難以送達，造成城鄉教育差距隨之日益嚴重，透過社會每一顆善心，藉此活動也期盼發揮拋磚馴引玉效果，讓更多企業投入關懷弱勢，為偏鄉小校教育資源不足的問題，一同推廣公益活動縮短城鄉教育差距，讓愛接力不斷！

《白冷國小》：http://www.plps.tc.edu.tw/ （吳漾／台中報導）