Midea美的空調經銷商線上直播搶單業績突破台幣一億元

延續本周一落幕的電器空調展銷售熱潮，Midea美的空調協手台灣代理商宇暉科技7日晚舉辦線上直播經銷商搶單活動，在多項套餐折扣優惠方案帶動下，短短1小時內創 下業績衝破一億的傲人記錄。

台灣美芝消費電器公司總經理吳立祥指出，這次舉辦的線上直播經銷商搶單活動主要目的在為Midea美的各大經銷商謀福利，當天推出多種套餐組合，經銷商視需求自由搭配選擇，再由原廠及代理商釋放更多利潤給經銷商。為增加活動的熱度，吳立祥總經理現場送出多台無風感變頻空調、Midea除蟎吸塵儀及TOSHIBA時尚都會DC直流電扇回饋經銷商搶單抽獎。

台灣美芝消費電器公司團隊在1小時內寫下業績衝破一億元大關記錄。圖／業者提供

吳立祥表示，Midea美的突破傳統作法，經由互聯網直播方式，打通線上線下營銷平臺，建構更完善的經銷商體驗，同時整合上游供應鏈及在地化資源優勢，通過互聯網平臺，貫穿全管道銷售通道，構建一個智慧化的零售商業生態圈，成功締造新一波商機。更打破“你賣我買”面對面傳統的洽談銷售模式，轉向更高效、便利的互聯網營銷模式，在家電銷售模式中開創新局。

吳立祥指出，美的今年推出“全面數字化、全面智慧化”的戰略轉型目標，實現全價值鏈“數智化”，打造“數智美的”。以「智能製造能力」作為內生驅動力 ，實現產品研發、設計、製造、銷售、服務產業價值鏈全方位的數字化改造和互聯互通，發揮本身強大的數字研發，智慧製造，智慧供應鏈平臺能力，生產出用戶“最需”的產品。

吳立祥強調，台灣有很好的技術與智慧製造的底蘊，市場基礎良好，美的看好台灣智慧家電市場的成長潛力，將在全面滿足市場需求的基礎上，擴大對年輕消費群體的溝通與關注，在台灣市場持續提供高品質的產品，投入更多資源，深耕台灣白色家電市場，開創更高的品牌格局。

台灣美芝消費電器公司攜手家用空調代理商宇暉科技，積極開拓全省經銷與特販通路布局，業績高速成長，產品亦深受消費者喜愛，除於今年5月中旬舉辦首場經銷商贈車活動，鼓勵更多業界同仁一起成為Midea美的菁英合作夥伴，並祭出業績獎金及促銷激勵，美的家電預期今年總業績可望較去年同期成長約300％！台灣美芝消費電器公司歡迎更多經銷商夥伴們，加入Midea美的大家庭，也廣邀更多有心創業的經銷商夥伴們，一同成長、創造雙贏，實現事業夢想。產品訊息可上官網查詢：www.midea.com/tw