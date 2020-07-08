華威廣告公益月持續捐助弱勢 愛心綿延不絕

新竹縣政府於98年起開辦陽光助學早餐計畫，免費提供健康早餐給弱勢家庭學童，10多年來已照顧1萬8,892人次，供餐量已達3,778萬4,000份，讓弱勢學生在享用營養早餐後，開啟元氣滿滿的學習。

華威廣告事業股份有限公司自106年獲得相關資訊後，便主動捐助「關懷弱勢愛心專戶」愛心早餐經費，於今年已邁入第4年度捐款，今年度捐款金額達新臺幣34萬元，該公司除了在經營上成果豐碩，也致力回饋社會，幫助弱勢及偏鄉家庭。在楊縣長上任後加強了對老、中、青全面照顧的施政目標，該公司在捐贈金額及服務對象上更是不遺餘力較往年更多更廣。

新竹縣政府社會處表示：華威廣告繼108年有感弱勢家庭生活困難，為提升其家庭生活品質，更捐助100臺頂級烤箱的善舉；今(109)年更用心規劃協助身心障礙者，採購百萬復康巴士服務身心障礙者（該車輛已於日前交車，即將加入服務的行列），並且捐贈社團法人世界和平會160戶愛心生活物資(家庭生活用品共48萬) 用以服務偏鄉及弱勢家庭。

華威廣告捐贈新竹縣政府百萬復康巴士，以加入服務行列，服務身心障礙者。圖/業者提供

新竹縣長楊文科感謝長期關注弱勢家庭及學童的團體、個人及各界愛心朋友們，8日上午特別在新竹縣婦幼館頒發感謝狀給華威廣告事業股份有限公司張啟昌總經理，感謝該公司廣種福田並拋磚引玉關懷弱勢，積極自發性參與公益活動，回饋社會，幫助弱勢家庭學童，讓社會更溫暖。相信這份愛心能陪伴學童快樂成長，也期盼更多善心人士、企業一同加入行列，讓更多弱勢家庭、學童也能受惠，感受社會愛心。

捐贈儀式結束後，華威廣告的同仁、縣府員工及與會者共同將這些物資親自送往關西、新豐、五峰、尖石等地，讓愛到宅、讓心意溫暖每個家庭。