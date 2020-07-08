淡水紅樹林行情夯 鄉林山海滙 視野最好

據雙北實價顯示，2020年Ｑ１後新北市中大坪數住宅買氣回春，其中以淡水區最受青睞，50坪以上交易量連續兩年，居大台北交易之冠。去年新北中大坪數交易前三名分別是：淡水、林口、新莊，顯示現在的中大坪數買家注重居住品質，懂得享受，因此選擇外圍較大的房子，讓自己和家人住得更舒適、更有質感。

淡水中大坪數交易以紅樹林為主，因為，捷運紅樹林站周邊擁有自然溼地生態，更可遠眺淡水河出海口、觀音山景，自然生態條件優越，部分社區還有天然溫泉，

、多元公設、視野景觀、良好管理，既能滿足對生活品味的要求，也兼顧家庭多元需求。正對紅樹林站景觀首排一直是淡水區房價最高區段，深受喜愛景觀休憩生活的民眾青睞，高級社區建案價格介於4～5字頭之間，視景觀條件而定。

紅樹林站原本就是淡水區捷運沿線房價最高區段，以擁有景觀的豪宅價格，近期成交單價約45～50萬元；若是面河景又可看山景的、總坪數50坪以上的百坪大宅，總價則要2500萬元到4500萬元以上。

尤其長期為大家認定的紅樹林富人灣區，因為媲美香港半山河岸豪宅區，住戶不少是旅外華僑或退休外交官，他們特別喜愛這裡悠閒自然氛圍。

紅樹林站位在竹圍及淡水站間，生活主要訴求景觀條件及溫泉社區。紅樹林站為雙捷交會站，生活機能活絡多樣。此區以中正東路為主要幹道，商家多集中在兩側，捷運站對面有超商、郵局，生活採買有中正東路上寶雅生活館、全聯或傳統市場，鄰近竹圍站或淡水老街、家樂福也方便，生活所需方圓內皆能滿足。

「鄉林山海滙」在紅樹林站八勢路半山約500公尺的位置，相當於臨路14層樓的高度，背山面海居高臨下的風景很棒，並擁有國際涵碧樓飯店內涵的服務美學。佔地5000坪的莊園會館，公設規劃豐富多元；像是深度1200米的塩化鐵泉溫泉、社區餐廳更聘有國際主廚料理；在建材使用上，也較同區個案更有特色。社區周遭更享有千金難買的萬坪森林公園，恢弘的風水氣場和健康生態環境，在在吸引許多台商、自營商和國際買家的入住。

鄉林山海滙 基本資料

基地面積:約5000坪

坪數:50坪~80坪全新落成

接待會館:淡水區八勢路50巷19弄51號

預約:02-2809-0808