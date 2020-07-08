2020年東南非市場貿易布局團 線上洽商爭取商機

百年來最大疫情-新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊全球經濟，改變了全球商務模式，為協助臺灣企業布局非洲市場，經濟部國際貿易局與外貿協會於6月30日至7月2日辦理「2020年東南非市場貿易布局團（線上拓銷團）」，為業者搭橋串聯肯亞、烏干達及史瓦帝尼市場，爭取商機。

外貿協會表示，此團計有13家團員，包含生產不斷電系統（UPS）、太陽能（Solar Inverter）、儲能產品的旭隼科技，紙尿布大廠富堡工業及門禁、電源管理系統的天揚精密等上市櫃公司，其他另有醫療器材、食品機械、綠能及汽車零配件廠商，業者不必出國仍然可以與超過100家非洲買主洽談，安排近150場洽談場次，預計爭取500萬美元商機。

團員金儷實業公司表示，此次所安排的視訊洽談會，感覺比以往實體拓銷團的非洲買主出席率為高，多數廠商亦認為貿協及時為廠商提出創新拓銷模式，對於開發新客戶相當有助益。

此外，參加廠商亦表示，這次拓銷團建置台灣經貿網線上拓銷團專區，對於宣傳臺灣企業產品的效果很好，有助於吸引潛在買主參與，因而肯定貿協因應時勢，快速調整拓銷海外市場的作法，並有意願持續參與。

貿協亦表示將不遺餘力持續帶領廠商開拓非洲市場，今年下年亦將舉辦西南非市場貿易布局團（線上拓銷團）拓銷奈及利亞、迦納、南非；東北非市場貿易布局團拓銷埃及、索馬利蘭、衣索比亞；透過貿協「線上拓銷團」的平台，將陪同業者進一步貼近市場，布局非洲。