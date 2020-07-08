20歲成交一億的男人—台中土地豪宅開發的成交代名詞—唐銘鑫

在每個徬徨少年不知未來的時刻，19歲的唐銘鑫就展現對土地豪宅房地產的熱情，告訴自己未來的發展方向一定是土地豪宅不動產開發仲介，在跟父親唐偉智「泰晶殿皇家養身管理集團」董事長討論後決定，在一個新的領域學習茁壯自己，土地開發豪宅仲介，唐銘鑫最常做的事就是站在待售土地上，閉著眼睛想像這塊土地開發完成後的樣子！只要一想到這些，每一天的辛勤努力開發都是值得的！

因此選擇加入台中最有規模的土地開發豪宅仲介公司，每次去拜訪客戶，一定會帶台中十大伴手禮—法布甜。讓客戶能吃在嘴裡，甜在心裡，記得有我不動產明日之星—唐銘鑫。

就在公司的學習環境同仁的支援個人努力之下，半年的時間，20歲的唐銘鑫就成交了一筆價值一億的土地，而且還是共有的土地，其中複雜程度非筆墨形容，但也因為這樣讓唐銘鑫學習更多。工作之餘最喜歡去打高爾夫球並已經突破90桿，每次成交時候犒賞自己最喜歡去「泰晶殿」台中剛好有六家，唐銘鑫告訴自己成交一次就可以去泰晶殿按摩一次，如果一個月成交六次，那他就可以六家泰晶殿都去了！而且每次成交都要做一件公益，這也是公司的經營理念、自己的期許！

未來希望能因為自己的努力協助更多人，買到賣出更多不動產土地豪宅，成為台中不動產二哥—唐銘鑫，有更多的能力去做更多的公益！