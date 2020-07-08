北區國稅局舉辦拒絕私菸．全民護廉宣導活動

財政部北區國稅局於今(8)日上午1舉辦「拒絕私菸．全民護廉」防制菸品稅捐逃漏暨反貪宣導活動，以及表揚全國五區國稅局的廉政志工，志工們闡述擔任志工的感動與理念，更藉著活動邀請更多志同道合的民眾一起加入廉政志工的行列，在活動中播放「緝菸英雄」微電影，電影結合「防治私菸，全民有責」的觀念，以淺顯易懂、寓教於樂的方式傳達拒絕私菸、檢舉未稅菸品的意識，相當有意義。

北區國稅局局長王綉忠受訪表示，本次活動有兩個主軸，第一是「拒絕私菸」，希望民眾不要購、賣來歷不明的私菸，這些菸品並未經過政府的把關，無法確定菸草及添加物是否會危害人體，同時也會逃漏稅收造成財政不健全，第二是「全民護廉」，近年來，政府除大力推動廉能政策外，更希望藉由社會參與，讓民眾直接參與政府機關的廉能事務，深入各界倡議反貪腐，活動中表揚全國國稅局的廉政志工，就是要廣邀民眾加入廉政志工，親身感受國稅局政策透明及清廉度，並與國稅局站在第一線齊心服務納稅人，協助誠信報稅，監督廉能施政，共創社會廉潔風氣。

今日活動包括桃園市政府市長鄭文燦、廉政署署長鄭銘謙、賦稅署副署長李怡慧、基隆、桃園、新竹、苗栗政府機關及各地區國稅局長官、各公會理事長等到場，活動最終在緝菸英雄全體演員大合影後圓滿落幕。