「2020金融科技研習營」08/20(四)元智大學舉辦 歡迎全國高中生參加 費用全免
駕馭科技、智創金融
首度在元智大學舉辦的「2020金融科技研習營」預定於2020/08/20(四)隆重登場，本次研習營以「駕馭科技、智創金融」作為主題，邀請頂尖科技領域學者與金控集團高管親臨營隊開講，開啟我國金融業成功邁向金融科技發展的新紀元。
鑒於第四次工業革命已在全球迅速催生各個產業的升級與轉型，金融業更是重中之重。因此，我國金融業者想要迅速登上「銀行4.0」(Banking 4.0)的目標，已全力佈局與推動數位轉型(Digital Transformation)，期立足於全球金融產業競爭的制高點。顯然，開展金融科技成為傳統金融業於數位轉型時的唯一策略性選項。為因應此一趨勢，元智大學秉持一貫積極創新的精神，於此次舉辦的「2020金融科技研習營」將提供青年學生零距離感知金融科技魅力的機會，鼓勵青少年勇於追求夢想，讓「夢想啟動創新、科技實現夢想」。
「2020金融科技研習營」旨在激發青年學生對科技的興趣，從中培養青年學生的科學精神、創新思維、與實踐能力。同時，主辦方也期望憑藉元智大學在數位科技的領先優勢，引導及培養青年學生成為數位科技時代的領航員。研習營將帶領青年學生參觀與體驗元智大學重點實驗室的研發成果、邀請名師在專題講座中開展科學探究之旅，幫助青年學生播下科技種子，放飛青春理想。
誠摯邀請您共享科技盛宴，費用全免。
報名資格:限全國高中生或元智大學大一新鮮人。
報名日期:即日起至07/31截止。
填寫報名訊息: https://forms.gle/Cs8WQ8CACjbirzKC7
聯絡人：丘邦翰 元智大學數位金融學群召集人
Line ID：egg0988632990
Email address: fnjfchiu@saturn.yzu.edu.tw
金融科技研習營議程：
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時間
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活動項目
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參與人
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09:00~09:30
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報到
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所有嘉賓
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09:00~09:10
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指導單位貴賓致詞
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桃園市政府代表
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09:10~09:30
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金融科技專題講座
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演講者：蘇傳軍
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09:30~09:35
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大合影
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所有嘉賓
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09:35~12:00
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主題1：
金融產業之Fintech戰略佈局
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與談嘉賓：
1. 兆豐金控代表
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12:00~13:00
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午餐與交誼
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所有嘉賓
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13:00~14:45
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主題2：
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所有嘉賓
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14:45~15:00
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頒獎儀式
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所有嘉賓
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研習營圓滿結束