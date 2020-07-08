臺北市旅館公會攜手臺東共推兩地安心旅遊

國人引頸期盼的年度熱氣球國際嘉年華，7月11日在臺東登場，邁入第10屆的臺東熱氣球國際嘉年華會本屆首度與與臺北市旅館商業公會、全球知名品牌勁量行動電源共同合辦熱氣球尋寶遊戲，尋寶成功者需收集完成指定品項，有機會獲得：iPhone 11 Pro Max，iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 （共三名）。

向國人宣導年度熱氣球國際嘉年華會，臺北市旅館商業公會本周一在六福萬怡酒店舉辦臺北台東安心旅遊聯合行銷記者會，互相拉抬彼此的觀光資源。臺東縣副縣長王志輝親自來臺北，宣導臺東熱氣球節，炒熱臺北市的觀光住房；副縣長王志輝建議，旅客要去臺東，可選擇在臺北搭乘普悠瑪或搭飛機，前一天或後一天都可以在臺北住宿旅遊消費，是名符其實的「雙城遊」。

臺北市旅館商業公會理事長韋建華指出，這次臺北與臺東共推兩地安心旅遊的行銷主軸就是「臺東好看好玩；臺北好吃好玩；」，來去臺東住臺北，好看好吃更好玩。「臺北宛如天堂；臺東更勝蘇杭！」

韋建華指出，國人在參加臺東熱氣球的活動期間，入住臺北市「安心旅館」，也可以享受臺北市觀光傳播局產業科7月1日推動安心旅遊專案，贈送對象為入住北市安心旅館自由行的旅客。專案重點在推廣雙層觀光巴士帶來的觀光效益，自109年7月1日起，不限平假日，凡入住北市「安心旅館」自由行的旅客當次每房住宿費（含交通部觀光局安心旅遊補助金額）每滿新臺幣1,000元，即可獲贈限量雙層觀光巴士24小時乘車兌換券，每房贈送數量以「入住人數」為上限。持有雙巴券的旅客可在24小時內無限制搭乘，數量有限，送完為止。

衛福部長陳時中（前排右一）、交通部長林佳龍（右二）、北市長柯文哲（前左二）、雙層巴士執行長徐浩源（第二排左二），臺北市旅館公會理事長韋建華（第三排右二），共同搭乘雙層巴士，體驗搭乘雙層巴士遊覽臺北的旅遊樂趣。 圖／臺北市旅館公會提供

北市安心旅館6月18日開放申請有6家通過門檻，截至 7月3日已有289家加入安心旅館的行列，民眾可至北市府觀傳局網站查詢合格安心旅館名單，住的安心，也享受業者的住房優惠，為振興國旅共同努力。

北市旅館申請安心旅宿與加碼送好禮相關資訊可上網查詢。

https://www.tpedoit.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4F905810069A3EC5&sms=87415A8B9CE81B16&s=49D36524BF096D8F

民以食為先，在安心旅遊的過程中吃的安全更為重要要！為保障國人吃的安全，衛福部在5月18日公佈食安新生活管理辦法，6 月18日正式實施，國人前往餐廳用餐需遵守量額溫、䵧口罩、勤洗手、保持社交距離，一桌限定8人用餐的規定，250以上大型宴會更需留下個人聯絡資訊的規定，確保用餐安全。

立法委員林奕華（左三）、紅藜先生吳正忠（左二）應邀出席主持安心旅遊抽iPhone活動。臺北市旅館公會理事長韋建華（右二）在場見證。圖／臺北市旅館公會提供

臺東熱氣球國際嘉年華會7月11日至8月30日在臺東舉行，活動期間共推出9款紀念版熱氣球圖騰的勁量行動電源，有黑白兩個款式供民眾做挑選與收集。此9款圖騰的勁量行動電源會分布於臺北市與臺東縣的旅館，讓民眾在旅遊的過程中尋寶，享受收集的樂趣，隨時充電讓手機或其他電子裝置電力飽滿。

臺北區會有3款圖騰，臺東區則有6款圖騰，只要收集到9款熱氣球圖騰的行動電源，即可至臺北市旅館商業同業公會兌換大獎。此iPhone 獎項可任民眾自選顏色，並由神腦國際安心保固。

尋寶活動的勁量行動電源注重快充技術與使用安全，產品通過BSMI認證保障，並提供千萬美金產品責任險，民眾可以放心攜帶旅遊。勁量行動電源不僅能夠隨時為您的行動裝置補充電量，熱氣球圖騰的行動電源更是獨家限定版，彰顯獨特，極具紀念價值。有關熱氣球尋寶遊戲，請上網查看勁量行動電源粉專的活動動態與資訊。