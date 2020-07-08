德國工商總會駐外分會（AHK）快速調查: 旅遊禁令嚴重影響德商在台營運

德國工商總會駐外分會（AHK）於2020年6月15日至6月26日期間，對全球92個國家中的140個分會進行了一項新冠肺炎疫情對德商營運影響之調查。

針對台灣之調查結果顯示，疫情著實地影響在台德商之營運。有百分之五十七點二的德商預測其2020年營收將因此減少。

儘管受疫情衝擊，德商仍然對其在台灣之投資充滿信心。數據顯示有百分之八十五點七的德商並未打算更換營運據點；另有百分之五十七點一的德商表示其將維持最初的投資計劃。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）提到:「根據調查，百分之九十點五的德商表示旅遊禁令是影響其商業營運的最大因素，更有百分之七十的德商認為這是台灣經濟復甦將面臨的最大挑戰。」

林百科進一步強調:「非常遺憾的是，台灣並未列在歐盟放寬旅遊禁令的名單中。正如調查顯示，逐步放寬旅遊禁令將能振興經濟，尤其台灣的抗疫表現在國際間堪稱典範，擁有相對全球極少的確診病例。因此，我們目前正積極向德國政府喊話，將台灣列入解除入境限制之名單中，以加強雙邊貿易。隨者歐盟逐漸為商務人士與旅客開放邊界，若台灣及歐盟可在維護公眾健康、促進經濟發展以及保障行動自由之條件下，達成互相解除旅遊禁令之共識，我們相信雙方定能從中受益。」 即使面對嚴峻的考驗，多數德商仍對未來發展保持樂觀的態度。針對經濟復甦情況，僅有百分之十九的德商認為將耗時一年半以上始能恢復，百分之八十一的德商預測經濟狀況至2021年將能改善，而有近四分之一(百分之二十三點八)的德商十分看好經濟前景，認為無須等到2021年，於2020年便能有所好轉。