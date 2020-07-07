藝術家丞雨榮獲韓國亞細亞美壇最高榮譽抽象畫“大獎”

臺灣當代抽象畫藝術家丞雨CHEN YU(陳譓婷) 個展於2020年7月1日至7月4日，榮獲2020年第48屆韓國亞細亞美壇(International Culture Art Fair (ICFA)) 最高榮譽抽象畫“大獎”，其畫風定義為當代“潛意識形態抽象畫派”，她有東方水墨中線條的靈性表達和趣味，在溫潤的墨色呈現其娟秀，畫面的構圖上賦予人文的情懷，從東方的水墨出發，於沈澱，自省之後，她融入新的媒材，運用其藝術理念，並將內心和平世界的嚮往用彩筆來呈現。此次以壓克力多媒材參展之主軸，共計八幅創作參展。

“律動的精靈”由世界500位畫作中脫穎而出評為大獎之作品，經由創作者之靈魂、底蘊，將潛意識形態之精靈表現於畫作之中，疑似無主題之創作，跳脫的線條之美及斑爛絢麗的層次堆疊呈現出心韻的符號，細細品味即可從作品中發現其律動的音符，此為一般畫作難以尋覓之風格。

“墨共”下筆之動機為作者內心層次之靈魂顯現黑色一般給人的感覺是極度黑暗憂鬱，但此作品肆意揮灑的快感當中能令觀者感受身心靈的放鬆與療癒。

其如另六幅創作“貝多芬田園交響曲”“遇見”“活躍的音符”“生命的旋律”“律動的心”“萬物生輝”此六幅創作用色豐富、肌理紮實、雖無強烈之筆鋒，卻能傳達出創作者內心豐富的故事及不落俗套的筆法、力道十足、用色方面鮮明生動卻不俗艷，其愛藝天使之心於娓娓道來之際更是渾然天成的美。

此一系列之獨有風範，使觀想者的內心為之悸動，7月12日將於高雄華夏之光名人榜表揚大會擔任頒獎貴賓及受獎人。

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