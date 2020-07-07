統領廣場舉辦為愛接棒公益活動

統領廣場選在畢業季及疫情趨緩的時刻，於7月9日舉辦「統領廣場為愛接棒」公益活動，特別邀請樂天桃猿隊選手們擔任公益推廣大使攜手傳遞正面力量，與龜山國小少棒隊的20位小朋友共同參與為愛接棒公益活動，用行動把國球扎根在每一位小球員心中，讓小小的夢想得以實現。

台灣職棒樂天桃猿隊球星林承飛。

台灣職棒樂天桃猿隊球星林立。

活動由統領廣場安排樂天桃猿棒球隊球星林承飛、林立選手及桃園龜山少棒隊選手們蒞臨統領廣場7F果然匯餐敘聯誼，活動內容除了讓小球員能近距離接觸到偶像球星學習棒球技巧外，彼此交換棒球隊簽名球衣與感謝狀，希望藉此活動發揮合作、共享、改變自我、傳承的精神。龜山少棒隊小朋友們對於能與樂天桃猿隊大哥哥們見面一起參與活動充滿期待，大家臉上都洋溢著歡樂的笑容。

統領廣場長期關注熱愛體育與需要幫助的孩子們，以及關心著桃園這片土地的事。棒球是台灣最具代表性的運動，棒球也是桃園城市的榮耀，桃園市鄭文燦市長更致力推動競技運動及提升全民運動風氣。統領廣場除力邀在地桃園之光運動團隊外並感謝館內合作廠商果然匯(饗賓餐旅事業股份有限公司)、聖瑪莉(歐立食品股份有限公司)及全家便利商店桃園統領店一起響應公益贊助活動，共同為球員們加油打氣。建立永續回饋在地共好的公益理念，更將服務向外延伸至關懷支持。統領廣場由內到外具體落實健康永續企業責任。希望小球員們都能在棒球這條路繼續努力不放棄，期許喜愛運動的孩子，勇敢接棒人生，讓棒球精神不斷超越自己的極限贏得勝利，對於長大後的人生，絕對有幫助也絕對是成功的方程式。