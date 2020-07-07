國際獅子會攜手台企銀 發行認同卡

國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，與台灣中小企銀共同發行公益認同卡，5萬張的獅友公益卡開卡回饋金將全數做公益，前進校園幫助台灣未來希望的年青學子們，今(7)日舉行記者會公開發行認同卡並對外說明，希望企業一起響應將愛心散播到校園，並提供產學合作機會。

國際獅子會台灣總監議會議長、翰昌機構董事長陳麗鳳，以卓越的企業經營實績與社會貢獻，曾榮獲「2018年世界十大傑出華商婦女第七屆華冠獎」之殊榮，成為世界十大傑出女企業家之一，並接受時任立法院長、現任總統府祕書長蘇嘉全的褒獎。

陳麗鳳接任議長後持續推動獅子會的公益活動，並進行數位化及年輕化、社群化、電商化改革，除了用社群軟體臉書讓獅友們互動，並打造快樂愛公益網，做為公益永續的資訊揭露站，更重要的工作是前進全國大專院校，將獅友精神推動到校園內，協助年青學子們。

事實上，陳麗鳳與台企銀共同推動發行的獅友公益卡，只要開卡消費這些回饋金都會回流到各分會做為校園愛心公益的基金，讓信用卡消費透過公益認同卡的理念，成為更有意義的事，此外她也招募獅友樂施餐館1000家，以一日十客、千手供食及萬人食福的方式，施愛公益。

國際獅子會台灣總會獅友們熱情響應公益向前行「獅愛」傳進校園活動。圖：江富滿

為了讓校園學生得到更好的協助與實質助益，陳麗鳳號召獅友愛心企業，提供產學合作的機會，讓在學的學生有工讀機會、畢業後就可就業，一起為國家、社會及企業造育傑出技職專才；此外，獅友們也將愛心公益推展到偏遠鄉村，幫助弱勢學生及家庭的就學及生活。

翰昌機構董事長陳麗鳳，從一個送報的高職夜校生，蛻變成為帶領八家企業集團的董事長、勇奪北台灣代銷女王之美譽，她沒有顯赫家世、出身窮苦農家的陳麗鳳身兼為人子女、為人母、人妻及人媳、公司經營者，並熱心投入社會做公益，成立愛的文化教育推廣協會長年關懷學校教育、服務弱勢、學習與傳承。

自喻為「一根小草」，不怕風吹雨打、無畏橫逆始終奮鬥不懈的陳麗鳳，自父親過世後，雖留下大筆債務，但在堅毅的母親獨立養育照護下，和兄姊在艱困的環境中長大，知福惜福，從小就立志：「受人點水之恩，有朝一日若有能力，定當湧泉以報，回饋社會。」

陳麗鳳白手起家，長期熱心投入社會做公益。圖：江富滿

民國84年，陳麗鳳創立翰昌廣告，將「勤、奮、忠、誠」四字列為公司營運宗旨，秉持「服務至上、三張笑臉、創造三贏」的理念，歷經20多年房地產市場起落興衰，承攬案量高達2,000億，創造超過16,000戶幸福家庭。

陳麗鳳的翰昌廣告在台北市、新北市、桃園市等區域締造共逾120多個完銷個案，服務的建設公司有56家，其中不乏知名上市建設公司，並創下「0購屋糾紛」的紀錄。