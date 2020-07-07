林口新創園與以色列合作跨國新創搜尋平台

以色列知名新創組織Start-Up Nation Central (SNC)和經濟部中小企業處林口新創園臺以專區簽署合約，台灣成為Global Finder國際新創搜尋平台全球第五號合作夥伴。

由於以色列「新創之國」蜚聲國際，世界知名大企業莫不積極在以色列布局尋求合作，為提升供需雙方媒合效率，SNC遂成立Global Finder 平台，經多年營運已成為國際人士尋求以色列新創合作的主要窗口。該平台整合以色列新創生態系成員，包含新創公司、育成中心、加速器、研發中心、投資人、企業和社群等；讓不論是希冀投資以色列新創的投資人、尋找以色列創新合作的國際企業、搜索開發合作的研發機構等，都可以透過此平台，一鍵精準找到合適洽談的聯繫窗口。

目前該平台正積極推動跨國合作，目前已有美國(德州、密西根州)、紐西蘭、泰國、台灣新創生態系加入。未來Global Finder Taiwan上線後，台灣的新創公司將有機會透過平台，面向更多元、更國際的合作機會。

在經濟部中小企業處的指導下，Global Finder Taiwan將由林口新創園臺以專區執行團隊 資育公司負責建置及運營。資育擬邀約台灣新創對國際合作有興趣的夥伴們共同加入，一起豐富這個台灣專屬、在地運營的跨國搜尋平台，一起拼接臺灣新創與全世界連結的軌道。

Start-Up Nation Central執行長Eugene Kandel博士在簽約儀式上分享：「加入Global Finder的國際新創網路，可以提高在地新創生態系在國際上的曝光度，更是拓展商業發展大好機會。在以色列，由於國內市場小，我們必須仰賴平台跟國際互動，因為科技和數據的重要性越來越大，我相信每一個人都需要依賴這樣的資料庫平台。」

資育公司董事長龔仁文表示：「台灣新創擁有深厚技術實力，台灣的創業環境在產官學研各界積極努力下，也有相當亮麗的成績，但可惜國外不太認識我們，此次台灣在COVID-19荼毒全球的災情下表現亮眼，正是我們系統性地在國際曝光，被看見、了解的大好機會。林口新創園投入Global Finder Taiwan的計畫是起步，未來希望是一扇呈現台灣新創予全世界的大門。」

經濟部中企處Global Finder Taiwan預計在今年8月初步架構完成，即日起受理預約登記，廣邀希望在國際曝光的新創、育成中心、加速器、技轉中心等創新創業夥伴，與臺以專區執行團隊聯繫，進一步了解加入資料庫的細節。欲登記者請寄email或來電詢問。聯絡人:曾國書經理/電話02-8601-9373，Email: danieltseng@i2i.com.tw。