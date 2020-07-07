七七事變全面抗戰83周年 苗栗榮服處慰訪參戰英雄

今年適逢七七盧溝橋事變、展開全面抗戰83周年，國軍退除役官兵輔導委員會馮世寬主任委員非常掛心現已高齡的抗戰老兵，特請苗栗縣榮服處長徐偉光前往慰訪關懷轄區的抗戰英雄，並向曾經出生入死、犧牲奉獻、勞苦功高的榮民英雄們獻上最敬禮。

徐偉光表示，當年參加抗日戰爭的官兵現在大多年事已高、日漸凋零，每次訪視時都會特別珍惜與年長榮民長輩相處的時光；今(7)日特別代表輔導會主任委員探視曾奇才及董榮學等伯伯們的生活起居情形，近期適值溽暑盛夏，今日代表馮主委致贈涼風扇，表達至誠的敬意、關懷與感恩，讓榮民長輩感受到溫馨與尊榮。本次活動也邀請後備指揮部指揮官藍才豐上校及後備輔導中心幹部共襄盛舉；藍指揮官表示，感謝榮民前輩們，為發展民生建設、保衛國家安全及社會安定付出畢生的心血；前輩們的豐功偉業，值得後輩緬懷及效法，大家更要飲水思源、給予他們應有的尊敬及感念。

99歲抗戰老兵曾奇才，老家在大陸廣東省開鐵工廠、雜貨店，民國28年戰雲密布，他毅然從軍還自願下部隊上戰場，最後關頭工兵還被當步兵用，奉命要奪下浙江被日軍占據的某機場；他來臺後生育3子3女均有所成，是伯伯覺得最得意的事，且從大陸、臺灣一路走過來，自覺「人生故事真的是很難想像，有些比劇本還精采」。

苗栗榮服處徐偉光處長(後排右2)率領同仁與後備指揮部指揮官藍才豐上校(後排左3)慰訪參戰英雄董榮學伯伯(中)。圖/苗栗榮服處提供

95歲的董榮學，出生於山西晉城，年少失學，民國33年時從軍加入了抗戰的行列；在「第二戰區」作戰時，當長官下達「拂曉攻堅」、發出信號彈之後，就一馬當先帶著班兵殺進敵人陣地，將日本兵殺個片甲不留，這些都在腦海中深刻烙印。他們也很感謝政府及社會並沒有忘記他們，獲頒的抗戰勝利紀念章並視之為傳家珍寶，因為那是他們一輩子的榮耀！

緬懷參戰官兵在八年對日抗戰時對國家付出的奉獻和犧牲，之後又隨政府播遷來臺，繼續保衛臺灣、建設臺灣及守護臺灣，可謂「半生戎馬，功在國家」。藉由傳承英雄前輩們的抗戰史實與報國榮耀，讓國人記取戰爭的教訓與理解和平得來不易；而輔導會對榮民的崇功報勳及服務照顧工作，也會持續不斷並日益精進。