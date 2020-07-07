今年暑假不出國　暢遊全台選福容

福容大飯店配合政府振興券，凡福容享福卡會員，於今年9月30日前持振興三倍券至全台任一福容大飯店消費，不限消費金額，即可獲得總價值9,000元的振興加碼回饋券。今年暑假無法出國的狀況下，好好享受全台美景，選擇福容大飯店全省聯鎖並搭配相關優惠，放心輕鬆玩一夏。

福容享福卡會員於今年9月30日前持振興三倍券，至全台任一福容大飯店消費，不限金額，即可獲得總價值9,000元的振興加碼回饋券；12張面額500元的住宿折抵券，全台每分店各一張，需於享福卡會員APP訂房，限平日使用，及15張面額200元的餐飲折抵券，效期可使用到今年12月30日。住房方面，交通部觀光局推出安心旅遊專案，每房可補助1,000元，搭配振興券最多可再抵3,000元，配合使用福容大飯店加碼的振興加碼回饋券500元，每房最高折抵來到4,500元。

福隆沙雕藝術季－防疫國家隊沙雕，相似度100%的陳時中部長英姿。 圖／福容大飯店提供

福容另加碼推出「環島集章」活動，享福卡會員入住福容大飯店任一分店(不含美棧)，即可於app內獲得1個電子章印，集滿三個以上不同分店章即可兌換獎品，只要集滿三個章就能獲得連鎖餐券一張，集愈多送愈大，集滿五個就能獲得聯合住宿券一張；集滿八個可獲得一套城市逍遙遊，免費入住4家城市型飯店；集滿十二個即可獲得福容無敵住宿券，全台住透透，12家福容大飯店各分店皆可分別入住一次，等於是住滿12晚就送12晚的超值大獎。

福容淡水漁碼店，點燈宣傳福容加碼9000元，三倍變12倍。 圖／福容大飯店提供

今年暑假無法出國旅遊，台灣玩透透已成唯一選項，福容大飯店分店遍佈全台，並加上配合推出的各種優惠選項，讓暑假在台灣選擇飯店變容易。旅遊之外也別忘了防疫，福容大飯店旗下三家分店獲得新北市旅宿業「我OK你FUN心」安心旅遊標章，分別是位於東北角的福容福隆店、深坑的福容台北二館及福容淡水漁碼店，全台福容皆加強館內消毒及清潔工作，提供OK環境讓顧客Fun心出遊。

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