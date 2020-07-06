國民黨桃市黨部喜喬遷

邱奕勝主委:新黨部面臨成功路、象徵邁向成功

在國民黨主席江啟臣、主委邱奕勝、黨籍立委、市議員等團結一心高喊國民黨加油聲中，桃園市黨部圓滿完成辦公廳舍喬遷啟用儀式，專程趕赴嘉勉的江啟臣主席表示，市黨部搬新家，除了要加強地方服務向下紮根，也要有新思維、新作法，他向桃園鄉親懇託，繼續給國民黨加油打氣，希望「一個新家帶來一個新的未來」。

國民黨桃園市立委萬美玲(左一起)、呂玉玲、主委/議長邱奕勝、主席江啟臣、立委魯明哲、張育美一字排開為新黨部加油打氣。

國民黨桃園市黨部在桃園區成功路新租用辦公廳舍，今（6)日上午舉辦喬遷啟用典禮，由桃園市黨部主委、桃園市議長邱奕勝主持，三位在地黨籍立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲及不分區黨籍立委張育美，以及桃園市議員、黨籍幹部..百餘人盛大出席，邱奕勝表示，桃園市黨部從中正路遷移到成功路，雖然一、二樓僅一百坪地方不大，但讓人感覺夠溫馨，而且是真正的「接地氣」，過去市黨部在六樓，現在開始從一樓開始慢慢向上爬。

「國民黨現在看起來比較弱，但我們比較客氣、心地比較善良」邱主委指出，這反而是未來能夠站起來的本錢，我們不必灰心喪志，而且在13個選區，到處都聽得到國民黨議員比較認真也比較優秀，不會為作秀而作秀!這些就是國民黨未來能夠重新站起來的最大支柱及本錢。邱奕勝說，每一個政黨都會碰到低潮的時候，都會有起有落的時候，但是我們不會在低潮的時候懷憂喪志失去信心，反而會更加堅強。

主席江啟臣在致詞時，拜託桃園鄉親持續給國民黨加油打氣，「雖然我們在野但是我們不會氣餒，雖然選舉有起有落，但是我們絕對會重新出發」，江啟臣說期望市黨部搬新家，在未來能夠帶動新的思維、想法、做法，找到更多支持國民黨的民眾，在邱議長、主委帶領之下，黨務工作配合地方服務工作，可以把桃園的鄉親服務更好，況且在網路時代高速串連中，地方黨部對國民黨中央而言不再只是過去的地方黨部，可以更多元、更彈性、更創新的相互鏈結。

另提及8月15日的高雄市長補選，江啟臣表示，做為一個政黨，隨時要面對挑戰接受挑戰、克服困難然後贏得勝利，補選剩下不到40天的時間，候選人一天當3天在用，國民黨候選人李眉蓁是直轄市提名最年輕的一位候選人，雖然年輕但已有3屆議員的歷練，也是3位候選人當中唯一的女性，他拜託桃園支持者在最後的一個月時間，幫忙多打幾通電話、多傳LINE群組，只要大家一起努力一定有當選機會!

今天出席桃園市黨部喬遷啟用典禮貴賓除了4位立委外，還有副議長李曉鐘、黨團總召林政賢、副總召李柏坊、黨團執行長徐玉樹、黨籍市議員陳美梅、蘇家明、林正峰、呂淑真、褚春來、朱珍瑤、陳姿伶、張桂綿、徐其萬、舒翠玲、黃敬平、復興區長游正英、無黨籍總召李家興與石門水利會長呂芳堅、中壢區漁會總幹事黃德汶等多位。