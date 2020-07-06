傅紀清：企業數位轉型第一步應建立「數位分身」

台灣產業互聯網促進協會理事長傅紀清認為企業數位轉型應先在互聯網平台建立「數位分身」。圖／TIIC提供

新冠肺炎感染全球，「數位轉型」成為企業界顯學。台灣產業互聯網促進協會理事長傅紀清指出，企業數位轉型的第一步要先了解自己的核心競爭力，並藉由清楚描述，才能在互聯網的世界建立「數位分身」，創造「數位足跡」，達到做生意目的。

傅紀清說明，現今的消費市場是一個生產過剩的市場，過去製造產品思維應該轉變以消費者為核心思維。在網路世界，消費者要找到任何產品都太容易，企業能否將其價值讓消費者知道就是重要競爭力所在，例如，台灣有很多企業有很好的客製化服務能力，在互聯網就要呈現這方面的價值。因此，互聯網的世界，企業產品不再是重點，讓消費者能在互聯網平台認識企業核心競爭力才是數位轉型的目的。

互聯網時代，企業核心思維「了解客戶」才是王道

傅紀清說，數位轉型第二步就是要了解客戶，藉由與客戶在社群間互動，即能衍生出了解客戶的能力。過去線下的時代，供應鏈群聚，企業只要在某一方面做到最好即能生存；在互聯網世界，企業需要一個團隊協助在互聯網上創造大家認識的企業，長期經營並讓該領域的客戶看見核心競爭力。

在互聯網世界不斷創造「數位足跡」後，傅紀清提醒，所留下來的數據須加以結構化、AI化，讓數位化不再只扮演效能提升作用，而能發揮更大效果，如協助於企業傳承、 決策、了解客戶等等。

傅紀清觀察台灣很多企業的數位化僅僅侷限在提升效率，數據未能留下來結構再運用。因此，當有人建議企業主需改造原有流程以完成數位轉型時，動機誘因並不大。傅紀清進一步解釋，台灣很多中小企業「有數位，沒有數據化」，例如企業用Line進行客戶數位服務，但沒有留下任何數據；同樣地，也很多企業「有數據，沒有數位化」，例如有紙本或excel統計，但無法進行數位化。

數位＋數據才能結構化 形成有用的資料庫

要達到數位轉型，不但要讓數位與數據結合，才能完成結構化，形成資料庫概念。過去，結構化都存在老闆或資深員工的頭腦中，若能把數據結構化，轉型才能成功，而轉型過程中，人才是最重要的。

為因應新冠肺炎對數位轉型之需求，台灣產業互聯網促進協會承接工業局委託「製造業數位轉型人才培訓課程」，由傅紀清領軍傳授數位轉型實務，將陸續開設十梯次培訓課程，有興趣者可洽：https://www.italent.org.tw/retraining/Class/Detail/11/RC20200500166

文 蔡淑芬

工商時報

你可能還喜歡

體育署辦主題式研習　強化運動與法律認知

東南亞首家親子主題肖像餐廳7/15開幕

中關村物聯網產業聯盟舉辦2020甄選物聯網十大明日之星

職人咖啡×世界好茶「嘉義優鮮」來囉