傅紀清：企業數位轉型第一步應建立「數位分身」

新冠肺炎感染全球，「數位轉型」成為企業界顯學。台灣產業互聯網促進協會理事長傅紀清指出，企業數位轉型的第一步要先了解自己的核心競爭力，並藉由清楚描述，才能在互聯網的世界建立「數位分身」，創造「數位足跡」，達到做生意目的。

傅紀清說明，現今的消費市場是一個生產過剩的市場，過去製造產品思維應該轉變以消費者為核心思維。在網路世界，消費者要找到任何產品都太容易，企業能否將其價值讓消費者知道就是重要競爭力所在，例如，台灣有很多企業有很好的客製化服務能力，在互聯網就要呈現這方面的價值。因此，互聯網的世界，企業產品不再是重點，讓消費者能在互聯網平台認識企業核心競爭力才是數位轉型的目的。

互聯網時代，企業核心思維「了解客戶」才是王道

傅紀清說，數位轉型第二步就是要了解客戶，藉由與客戶在社群間互動，即能衍生出了解客戶的能力。過去線下的時代，供應鏈群聚，企業只要在某一方面做到最好即能生存；在互聯網世界，企業需要一個團隊協助在互聯網上創造大家認識的企業，長期經營並讓該領域的客戶看見核心競爭力。

在互聯網世界不斷創造「數位足跡」後，傅紀清提醒，所留下來的數據須加以結構化、AI化，讓數位化不再只扮演效能提升作用，而能發揮更大效果，如協助於企業傳承、 決策、了解客戶等等。

傅紀清觀察台灣很多企業的數位化僅僅侷限在提升效率，數據未能留下來結構再運用。因此，當有人建議企業主需改造原有流程以完成數位轉型時，動機誘因並不大。傅紀清進一步解釋，台灣很多中小企業「有數位，沒有數據化」，例如企業用Line進行客戶數位服務，但沒有留下任何數據；同樣地，也很多企業「有數據，沒有數位化」，例如有紙本或excel統計，但無法進行數位化。

數位＋數據才能結構化 形成有用的資料庫

要達到數位轉型，不但要讓數位與數據結合，才能完成結構化，形成資料庫概念。過去，結構化都存在老闆或資深員工的頭腦中，若能把數據結構化，轉型才能成功，而轉型過程中，人才是最重要的。

為因應新冠肺炎對數位轉型之需求，台灣產業互聯網促進協會承接工業局委託「製造業數位轉型人才培訓課程」，由傅紀清領軍傳授數位轉型實務，將陸續開設十梯次培訓課程，有興趣者可洽：https://www.italent.org.tw/retraining/Class/Detail/11/RC20200500166。