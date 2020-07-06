中關村物聯網產業聯盟舉辦2020甄選物聯網十大明日之星

全球受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，百業蕭條，每個人似乎生活在恐懼與無奈之中，大家都希望這種令人膽戰心驚的日子趕快離開，儘管如此，仍有民間組織和企業積極整合資源和布局未來發展，在台灣還是充滿無限的希望。

看好新創產業未來的商機，中關村物聯網產業聯盟亞太工委會於5日下午假台開金融大樓（築空間）舉辦「尋找被遇見的價值－2020甄選物聯網十大明日之星」活動，會長陳金苺指出，這是一場專門為新創產業所舉辦的活動，台灣雖小但很精緻，許多產業表現皆相當出色。

會長陳金苺期許能讓台灣優質產品與技術能進軍國際。圖／中關村物聯網產業聯盟提供

但有些新創公司卻往往受限於資金和通路的缺乏，無法取得良好的支持與整合，因此希望能藉由此平台，整合國內外一些潛在的好資源，作最有效率的連結，進而讓台灣優質產品與技術能邁向世界，且與國際接軌並增加高能見度。

參賽業者黃先生表示，舉辦這活動是相當有意義，因準備參加此活動的過程，就是一種學習、成長的過程，透過該比賽，能互相激勵與腦力激盪，並藉由這個機會，在專業評審團的評論過程中，可以更明確省察公司經營狀況是否往正確的路前進，還有如何優化自己的產品。因此他很期待有更多這樣的民間組織或政府能舉辦類似的甄選活動，讓更多新創產業能在這平台展現優勢，並快速成長、茁壯。